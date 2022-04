By

गेल्या दोन वर्षापासून कोरोनाने थैमान घातले आहे.जरी देशात काही भागात कोरोना रुग्णसंख्या कमी झाली असली तरी देशात काही दिवसापासून कोरोना व्हायरसचा धोका पुन्हा एकदा निर्माण झाला आहे. (Corona Update)

दिल्ली-एनसीआरमधील काही शाळांमध्ये अचानक वाढणाऱ्या कोरोनाच्या प्रकरणांमुळे दहशत निर्माण झाली आहे. काही लोक याला कोरोनाच्या चौथ्या लाटेचे लक्षण मानत आहेत. खरं तर देशात कोरोनाची स्थिती समाधानकारक असली तरी मात्र आशिया आणि युरोपमधील अनेक शहरांमध्ये चौथ्या लाट आल्याने नवीन रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. (4th wave likely to spread in India check symptoms)

हेही वाचा: पाठदुखीचा त्रास सतत छळतोय! करा घरगुती उपाय

कोराना ची संख्या जरी कमी असली तरी धोका अद्याप टळलेला नाही. कोरोनाला रोखण्यासाठी लसीकरण आणि कोरोनाशी संबंधित नियमांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे तज्ञाचे म्हणणे आहे.

हेही वाचा: WhatsAppचे नवीन फिचर्स.. आता 2 GB पर्यंत करता येणार फाईल शेअर

कोरोनाची सामान्य लक्षणे

हेही वाचा: उन्हाळ्यात घामोळ्यांचा त्रास होतोय, हे पाच उपाय नक्की करा

उपाय

हेही वाचा: जीममध्ये घाम गाळण्यांत जगात भारतीय अव्वल, पहा किती लोकांनी जीमचे पैसे भरले?

कोरोनाचे नवे वेरिएंट्स