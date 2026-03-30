IPL 2026, RR vs CSK: राजस्थानच्या तिखट माऱ्यापुढे चेन्नईचे फलंदाज हतबल; पण ओव्हर्टनच्या खेळीनं १२० धावा पार

RR vs CSK Marathi News: सोमवारी (३० मार्च) इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ (IPL 2026) स्पर्धेतील तिसरा सामना गुवाहाटीमध्ये राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध चेन्नई सुपर किंग्स संघात होत आहे. या सामन्यात पहिला डाव राजस्थान रॉयल्सच्या (Rajasthan Royals) गोलंदाजांनी गाजवला. त्यांनी संपूर्ण सामन्यात वर्चस्व ठेवताना चेन्नई सुपर किंग्सला (Chennai Super Kings) मोठी धावसंख्या करण्यापासून रोखले. तरी जेमी ओव्हर्टनने (Jamie Overton) जी एकाकी झुंज दिली, त्यामुळे चेन्नईला राजस्थानसमोर १२८ धावांचे लक्ष्य ठेवता आले आहे. .IPL 2026, RR vs CSK: धोनीशिवाय चेन्नई मैदानात, संजू सॅमसनचं पदार्पण, तर जडेजाची राजस्थानसाठी घरवापसी; पाहा प्लेइंग इलेव्हन.या सामन्यात राजस्थानने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. यावेळी ढगाळ वातावरणाचा राजस्थानच्या वेगवान गोलंदाजांनी फायदा घेतला. सुरुवातीला चेन्नईची नवी सलामी जोडी कर्णधार ऋतुराज गायकवाड आणि संजू सॅमसन यांनी सुरुवात संयमी केली होती. पण दुसऱ्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर नांद्रे बर्गरने ६ धावांवर सॅमसनला त्रिफळाचीत केले, तर तिसऱ्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर ऋतुराज गायकवाडला जोफ्रा आर्चरने ६ धावांवर त्रिफळाचीत केले. त्यापुढच्याच चेंडूवर बर्गरने टाकलेल्या बाऊन्सरवर आयुष म्हात्रे यष्टीरक्षक ध्रुव जुरेलच्या हातून शुन्यावरच झेलबाद झाला..त्यामुळे चेन्नईने चौथ्याच षटकात इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून आयुषच्या बदल्यात सर्फराज खानला मैदानात उतरवले. सर्फराजने आक्रमक सुरुवात केली. पण त्याला साथ देणाऱ्या मॅथ्यू शॉर्टला २ धावांवर ६ व्या षटकात संदीप शर्माने बाद केले. सर्फराज खानने सुरुवात चांगली केली असली तरी तो फार काळ टिकू शकला नाही. ८ व्या षटकात रवींद्र जडेजाने त्याला १७ धावांवर पायचीत केले. याच षटकात जडेजाने शिवम दुबेचाही मोठा अडथळा दूर केला. दुबे ६ धावांवर बाद झाला. त्यामुळे युवा कार्तिक शर्मावर जबाबदारी होती. त्याने प्रयत्न केला. पण अखेर ११ व्या षटकात त्यालाही ब्रिजेश शर्माने १८ धावांवर पायचीत केले. नूर अहमद जेमी ओव्हर्टनला साथ देत होता. पण ९ चेंडूत १ धावांवर असताना त्याला १३ व्या षटकात जोफ्रा आर्चरने बाद केले..तरी नंतर जेमी ओव्हर्टन डाव पुढे नेत होता, त्याला मॅट हेन्री साथ देत होता. पण हेन्रीलाही १६ व्या षटकात रवी बिश्नोईने स्वत:च्याच गोलंदाजीवर झेल घेत ५ धावांवर बाद केले. पण त्यानंतर ओव्हर्टनला अंशुल कंबोजने शेवटच्या षटकापर्यंत साथ दिली. ओव्हर्टनने एकाकी लढाई करत चेन्नईला १२० धावांचा टप्पा पार करून दिला. .IPL 2026: ३४ धावांवर ४ विकेट्स, CSK संकटात...संजू सॅमसन, ऋतुराज गायकवाड क्लिनबोल्ड, चौथ्याच ओव्हरला इमॅक्ट प्लेअरचा समावेश.पण अखेर शेवटचे दोन चेंडू बाकी असताना ओव्हर्टन धावबाद झाला. त्याने ३६ चेंडूत २ चौकार आणि २ षटकारांसह ४३ धावा केल्या. तो चेन्नईसाठी ८ व्या क्रमांकावर सर्वाधिक धावा करणाराही फलंदाज ठरला. त्याच्या खेळीमुळे चेन्नई १९.४ षटकात सर्वबाद १२७ धावांपर्यंत पोहचू शकले.राजस्थान रॉयल्सकडून जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर आणि रवींद्र जडेजा यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. तसेच ब्रिजेश शर्मा, संदीप शर्मा आणि रवी बिश्नोई यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.