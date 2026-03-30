IPL 2026, RR vs CSK: धोनीशिवाय चेन्नई मैदानात, संजू सॅमसनचं पदार्पण, तर जडेजाची राजस्थानसाठी घरवापसी; पाहा प्लेइंग इलेव्हन

RR vs CSK Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ (IPL 2026) स्पर्धेतील तिसरा सामना राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध चेन्नई सुपर किंग्स संघात सोमवारी (३० मार्च) खेळवला जात आहे. गुवाहाटीत होणारा हा सामना दोन्ही संघांच्या चाहत्यांसाठी भावनिक आहे. कारण या सामन्यापासून संजू सॅमसन (Sanju Samson) चेन्नई सुपर किंग्ससाठी, तर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) राजस्थान रॉयल्सकडून खेळताना दिसणार आहे. या दोघांची आयपीएल २०२६ च्या लिलावापूर्वी ट्रेडिंगच्या मार्फत या दोन्ही संघांमध्ये आदलाबदली झाली होती. दरम्यान, संजू सॅमसन आणि जडेजा हे दोघेही या सामन्यासाठी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये आहेत. त्यामुळे सॅमसनचा हा चेन्नई सुपर किंग्ससाठी (Chennai Super Kings) पदार्पणाचा सामना आहे, तर जडेजाचा राजस्थानकडून (Rajasthan Royals) पुनरागमनाचा सामना आहे. २००८ मध्ये जडेजाने राजस्थानसाठी पदार्पण केलं होतं. .IPL 2026 CSK vs RR : वैभव सूर्यवंशी आज पार करणार 300 धावांचा टप्पा? CSK विरुद्ध कसं राहिलंय प्रदर्शन?.तथापि, चेन्नई सुपर किंग्सला या सामन्यापूर्वीच मोठा धक्का बसला आहे. कारण एमएस धोनी पोटरीच्या दुखापतीमुळे पहिल्या ६ सामन्यांना मुकण्याची शक्यता आहे. तसेच स्पेन्सर जॉन्सन आणि डेवाल्ड ब्रेव्हिस हे दोघेही दुखापतग्रस्त असल्याने हे दोघेही पहिल्या सामन्यासाठी उपलब्ध नाहीयेत. दरम्यान, धोनी, सुरेश रैना किंवा रवींद्र जडेजा या तिघांशिवाय चेन्नई पहिल्यांदाच आयपीएल हंगामाची सुरुवात करत आहेत..नाणेफेकदरम्यान, नाणेफेक होण्याच्या काही वेळापूर्वी गुवाहाटीमध्ये पाऊस पडलेला आहे. त्यामुळे तिथे काहीसे ढगाळ वातावरण असून सामन्यादरम्यानही पावसाचा अडथळा येण्याची शक्यता आहे. या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सचा कर्णधार रियान परागने नाणेफेक जिंकली असून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे चेन्नई सुपर किंग्स प्रथम फलंदाजी करताना दिसेल..या सामन्यासाठी चेन्नईने मॅथ्यू शॉर्ट, जेमी ओव्हर्टन, नूर अहमद आणि मॅट हेन्री या चार परदेशी खेळाडूंना प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी दिली आहे. तसेच शिमरॉन हेटमायर, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर या परदेशी खेळाडूंना राजस्थानने प्लेइंग इलेव्हनसाठी संधी दिली आहे.याशिवाय इम्पॅक्ट प्लेअरसाठी सर्फराज खान, प्रशांत वीर, राहुल चाहर, गुर्जपनीत सिंग आणि रामकृष्ण घोष हे चेन्नई सुपर किंग्ससाठी पर्याय आहेत. तसेच डनोवन फरेरा, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, रवी सिंग, सुशांत मिश्रा आणि तुषार देशपांडे हे राजस्थान रॉयल्सचे इम्पॅक्ट प्लेअरसाठी पर्याय आहेत..IPL 2026: मुंबई इंडियन्सच्या सामन्यावेळी अंबानी कुटुंब बाऊंड्रीजवळ सोफ्यावरच का बसतात? कारण घ्या जाणून.प्लेइंग इलेव्हनचेन्नई सुपर किंग्स - संजू सॅमसन, ऋतुराज गायकवाड, आयुष म्हात्रे, मॅथ्यू शॉर्ट, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, जेमी ओव्हर्टन, नूर अहमद, मॅट हेन्री, अंशुल कंबोज, खलील अहमदराजस्थान रॉयल्स - वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जैस्वाल, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, शिमरॉन हेटमायर, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, रवी बिश्नोई, ब्रिजेश शर्माआमने - सामनेचेन्नई सुपर किंग्स आणि राजस्थान रॉयल्स संघात आत्तापर्यंत ३१ सामने खेळवण्यात आलेले आहेत. यातील १६ सामने चेन्नई सुपर किंग्सने जिंकले आहेत, तर १५ सामने राजस्थान रॉयल्सने जिंकले आहेत.