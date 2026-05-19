चेपॉकमधील शेवटचा सामना, धोनीची उपस्थिती अन् रैनाशी रंगल्या गप्पा...! CSK च्या घरच्या मैदानातील सामन्यानंतरचा Video Viral

IPL 2026, CSK vs SRH, Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत चेन्नई सुपर किंग्सला सोमवारी (१८ मे) सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध ५ विकेट्सने पराभवाचा सामना करावा लागला. हा सामना चेन्नईच्या घरच्या मैदानात चेपॉक स्टेडियमवर (Chepauk) खेळवला गेला. चेन्नईचा हा घरच्या मैदानातील शेवटचा सामना होता. त्यामुळे या सामन्यात धोनी (MS Dhoni) खेळेल, असे अनेकांना अपेक्षित होते. मात्र तो या सामन्यात खेळला नाही, पण त्याचे दर्शन मात्र घरच्या चाहत्यांना झाले. .या सामन्यात जरी चेन्नईचा पराभव झाला असला तरी सामन्याच्या शेवटची दृश्य त्यांच्या चाहत्यांसाठी भावनिक होती. धोनी यंदाच्या हंगामात आत्तापर्यंत एकही सामना खेळलेला नाही. तसेच तो पहिल्या ११ सामन्यांवेळी मैदानातही आला नव्हता. पण चेन्नईचा घरच्या मैदानातील अखेरचा सामना असल्याने तो स्टेडियममध्ये उपस्थित होता. सध्या हा त्याचा अखेरचा हंगाम असल्याची चर्चा आहे, त्यामुळे तो चेन्नईत खेळून निवृत्ती घेईल, अशी चर्चा होती. पण तो खेळला नाही, परंतु, त्याने चाहत्यांना आणि ग्राऊंडस्टाफ, कॅमेरामन, सपोर्ट स्टाफ यांना मात्र खुश केले..धोनी - रैनाची भेटसामन्यानंतर चेन्नईने चाहत्यांसाठी आभार सोहळा आयोजित केला होता. यावेळी सर्व खेळाडू आणि प्रशिक्षकांनी चेपॉकवर गोलाकार चक्कर मारून प्रेक्षकांना काही भेटवस्तूही दिल्या. यावेळी धोनी आणि सुरेश रैना (Suresh Raina) यांच्यातील भेट चर्चेचा विषय ठरला. धोनी आणि रैना भारतासह चेन्नई सुपर किंग्सकडूनही अनेकवर्षे एकत्र खेळले आहे. त्यांनी एकमेकांसोबत बराच वेळ एकत्र घालवला असल्याने त्यांच्यात चांगली मैत्रीही आहे. तीच मैत्री या सोहळ्यादरम्यानही दिसली. चेन्नईचा संघ मैदानाची फेरी पूर्ण करत असताना समालोचन टीममध्ये असलेला रैना अचानक मैदानात आला आणि त्याने बराचवेळ धोनीसोबत चर्चा केली. यावेळी ते थट्टी-मस्करी करण्यात रमलेलेही दिसले. चेन्नईच्या दोन दिग्गज खेळाडूंच्या झालेल्या या भेटीने अनेक चाहत्यांची मनं जिंकली आहेत.धोनीने यावेळी ग्राऊंडस्टाफ, कॅमेरामन आणि मैदानात व सामन्यांसाठी काम करणाऱ्या सदस्यांसोबत फोटो काढून त्यांनाही खूश केले. .चेन्नईचं आव्हान संपलं?दरम्यान, चेन्नईला प्लेऑफमधील आव्हान कायम ठेवण्यासाठी साखळी फेरीतील शेवटचे दोन्ही सामने जिंकणे गरजेचे होते. परंतु, हैदराबादविरुद्ध पराभव झाल्याने आता चेन्नईसमोरील आव्हानं वाढली आहे. त्यांच्यासाठी प्लेऑफचे दरवाजे जरी पूर्ण बंद झालेले नसले तरी आता समीकरण त्यांच्या हातात राहिलेले नाही. त्यांना इतर सामन्यांवर अवलंबून रहावे लागणार आहे. त्यांना आता शेवटच्या साखळी सामन्यात विजय मिळवावाच लागेल, याशिवाय अशी आशा करावी लागेल की पंजाब किंग्स आणि राजस्थान रॉयल्स त्यांचे उर्वरित सर्व सामने पराभूत व्हावेत. याशिवाय कोलकातानेही त्यांचे एकतर दोन्ही सामने गमवावेत किंवा किमान एक सामना गमवावा. पण कोलकाताचा एक सामना दिल्लीविरुद्ध देखील आहे. त्यामुळे दिल्लीने जर कोलकाताला हरवलं, तरी त्यांचा नेट रन रेट चेन्नईपेक्षा जास्त असू नये. चेन्नईला अखेरचा साखळी सामना २१ मे रोजी गुजरात टायटन्सविरुद्ध खेळायचा आहे..चेन्नईचा पराभवसोमवारी झालेल्या सामन्यात चेन्नई सुपर किंग्सने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ८ बाद १८० धावा केल्या. त्यानंतर १८१ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना हैदराबादने १९ षटकात ५ बाद १८१ धावा करत सामना जिंकला.