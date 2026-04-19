Ashish Nehra: हरभजन सिंगचा मोठा खुलासा! आशीष नेहरा फुटबॉल कोचसारखे मैदानातच वावर

मुंबई : ड्रेसिंग रूममध्ये बसून राहण्याऐवजी सीमारेषेजवळ उभे राहून आपल्या खेळाडूंना सतत सल्ला देत असलेले आणि तेवढीच ऊर्जा दाखवणारे गुजरात संघाचे आयपीएल प्रशिक्षक आशीष नेहरा हे फुटबॉल सामन्यांतील प्रशिक्षक-व्यवस्थापक वाटतात, असा त्यांचा गौरव हरभजन सिंगने केला आहे..नेहरा यांची ही ऊर्जा प्रत्येक खेळाडूमध्ये चपळता आणत असते. गुजरात संघाच्या यशामध्ये नेहरा यांचा वाटा तेवढाच महत्त्वाचा आहे, असेही हरभजन सिंग यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणतात, नेहरा हे असे व्यक्तिमत्त्व आहे जे संघातील वातावरण हलकेफुलके ठेवते. त्यांच्यासोबत असलेला प्रत्येक खेळाडू मोकळेपणे वागत असतो..फुटबॉल सामना सुरू असताना त्यांचे प्रशिक्षक खुर्चीवर बसण्याऐवजी मैदानावर उभे राहून आणि खेळाडूंना तेथून हातवारे करून सल्ला देत असतात. नेहराही त्याच भूमिकेत असतात, असे हरभजन सिंग यांनी म्हटले आहे..आशिष नेहरा यांना खेळाचीही चांगली जाण आहे. ते कधीही अधिकारवाणीने खेळाडूंबरोबर वागत नाहीत त्यामुळे खेळाडूं त्यांच्याशी एकरुप होतात याचा फायदा संघाला होतो, असे हरभजन यांनी सांगितले.