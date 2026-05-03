CSK: मुंबईला त्यांच्याच भाषेत उत्तर! CSK ने रचला इतिहास जो कोणत्याही टीमला जमला नाही; 'या' बाबतीत चेन्नई ठरली नंबर १

Chennai’s Record Against Mumbai: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६(IPL) चा ४४ वा सामना काल (२ मे) रोजी चेन्नई सुपर किंग्स(Chennai Super Kings) आणि मुंबई इंडियन्स (Mumbai Indians) यांच्यात खेळला गेला. या हंगामातील हा या दोन्ही संघांमधील दुसरा सामना होता. २०२६ मधील दोन्ही सामन्यांत चेन्नईने मुंबईला पराभूत केले आहे. कालच्या सामन्यात चेन्नईने मुंबईवर ८ गडी राखून विजय मिळवला. चेन्नई आणि मुंबईमधील हा सामना चेपॉकच्या चिदंबरम मैदानावर खेळला गेला. या हंगामात चेन्नईचा खेळ कधी चांगला तर कधी खराब असा मिश्र राहिला आहे. दरम्यान, या सामन्यात चेन्नईने एक विशेष कामगिरी केली आहे..या सामन्यात नाणेफेक जिंकून मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्याने प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. फलंदाजी करताना मुंबईच्या संघाने आपल्या निर्धारित २० षटकांत १५९ धावा केल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करताना चेन्नई सुपर किंग्सने सहजपणे मुंबईवर ८ गडी राखून विजय मिळवला. यात संघाचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडने ६७ धावांची धडाकेबाज खेळी केली. त्याचबरोबर कार्तिक शर्माने आयपीएल कारकिर्दीतील पहिले अर्धशतक झळकावत ४० चेंडूत ५४ धावा केल्या. गोलंदाजीमध्ये अंशुल कंबोजने ३ विकेट्स घेतल्या..IPL मधून 'इम्पॅक्ट प्लेयर'चा पत्ता कट होणार? बीसीसीआयच्या बड्या अधिकाऱ्याने दिले मोठे संकेत; पाहा काय आहे कारण.चेन्नईने हा विक्रम केला नावावरया विजयानंतर चेन्नई संघाने एक खास कामगिरी आपल्या नावावर केली आहे. चेन्नई आणि मुंबई यांच्यात नेहमीच चुरशीची लढत पाहायला मिळते. आयपीएलमधील समोरासमोरील आकडेवारी पाहता, मुंबईने २१ विजयांसह चेन्नईवर किंचित आघाडी घेतली आहे, तर चेन्नईने मुंबईविरुद्ध २० विजय मिळवले आहेत. या विजयामुळे चेन्नई सुपर किंग्स आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्सविरुद्ध २० विजय मिळवणारा पहिला संघ ठरला आहे. दिल्ली कॅपिटल्स आणि पंजाब किंग्स यांनी मुंबईविरुद्ध १७ विजय मिळवले आहेत..IPL 2026 Controvarsy: शार्दूल ठाकूर फंलदाजीला आलाच कसा? मुंबई इंडियन्सने Impact Player म्हणून दानिशला खेळवले, मग?.चेन्नईच्या प्लेऑफच्या आशा वाढल्यामुंबईविरुद्धच्या या विजयामुळे चेन्नईच्या प्लेऑफच्या आशा अजूनही जिवंत आहेत. यलो आर्मीने ९ सामन्यांत ८ गुण मिळवले आहेत. प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी त्यांना किमान १४ गुणांची गरज आहे, म्हणजेच उरलेल्या ५ सामन्यांपैकी किमान ३ सामने जिंकणे आवश्यक आहे. शक्य असल्यास सर्व सामने जिंकणे त्यांच्यासाठी अधिक फायदेशीर ठरेल. आता चेन्नईचा पुढील सामना ५ तारखेला दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.