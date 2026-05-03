CSK: मुंबईला त्यांच्याच भाषेत उत्तर! CSK ने रचला इतिहास जो कोणत्याही टीमला जमला नाही; 'या' बाबतीत चेन्नई ठरली नंबर १

Chennai’s Record Against Mumbai: चेन्नई सुपर किंग्सने मुंबई इंडियन्सवर ८ गडी राखून विजय मिळवत आयपीएलमध्ये २० विजयांचा विक्रम केला. ऋतुराज गायकवाडच्या शानदार खेळीने संघाचा विजय सोपा झाला.
Varsha Balhe
Updated on

Chennai’s Record Against Mumbai: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६(IPL) चा ४४ वा सामना काल (२ मे) रोजी चेन्नई सुपर किंग्स(Chennai Super Kings) आणि मुंबई इंडियन्स (Mumbai Indians) यांच्यात खेळला गेला. या हंगामातील हा या दोन्ही संघांमधील दुसरा सामना होता. २०२६ मधील दोन्ही सामन्यांत चेन्नईने मुंबईला पराभूत केले आहे. कालच्या सामन्यात चेन्नईने मुंबईवर ८ गडी राखून विजय मिळवला. चेन्नई आणि मुंबईमधील हा सामना चेपॉकच्या चिदंबरम मैदानावर खेळला गेला. या हंगामात चेन्नईचा खेळ कधी चांगला तर कधी खराब असा मिश्र राहिला आहे. दरम्यान, या सामन्यात चेन्नईने एक विशेष कामगिरी केली आहे.

