IPL 2026 CSK vs RR : वैभव सूर्यवंशी आज पार करणार 300 धावांचा टप्पा? CSK विरुद्ध कसं राहिलंय प्रदर्शन?

आयपीएलमध्ये आज चेन्नई विरुद्ध राजस्थान यांच्यात सामना रंगणार आहे. या सामन्याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. याशिवाय वैभव सूर्यवंशीच्या फलंदाजीकडेही सर्वांच्या नजरा असणार आहेत. वैभवने गेल्या हंगामात चेन्नईविरुद्ध अर्धशतकीय खेळी केली होती. त्यामुळे या सामन्यातही त्याच्याकडून अशाच दमदार खेळीची अपेक्षा आहे. महत्त्वाचं म्हणजे, तो या सामन्यात आयपीएलमधील ३०० धावांचा टप्पा पार करतो का, हे पाहणंही औत्सुक्याचं ठरणार आहे..वैभव सूर्यवंशीने चेन्नईविरुद्ध आतापर्यंत फक्त एकच सामना खेळला असून त्यात त्याने अर्धशतक झळकावले आहे. आयपीएल २०२५ मध्ये १८८ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना त्याने ३३ चेंडूत ५७ धावा केल्या होत्या. त्याच्या या खेळीत ४ षटकार आणि ४ चौकारांचा समावेश होता. अशा परिस्थितीत वैभव सूर्यवंशी आज पुन्हा एकदा चेन्नईविरुद्ध मैदानात उतरणार आहे. मागील हंगामातील कामगिरीत सातत्य राखल्यास त्याला ३०० धावांचा टप्पा गाठण्यासाठी फार प्रतीक्षा करावी लागणार नाही..MI vs KKR Live: रोहित शर्माची IPL इतिहासातील वेगवान फिफ्टी! ११ वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला, 'फॅब फोअर'च्या पंक्तित बसला.वैभव सूर्यवंशीने आतापर्यंत ७ सामन्यांतील ७ डावांमध्ये २४ षटकारांसह २५२ धावा केल्या आहेत. म्हणजेच, चेन्नईविरुद्ध गुवाहाटी येथे होणाऱ्या सामन्यात तो ४८ धावा करताच आयपीएलमधील ३०० धावांचा टप्पा पार करेल. थोडक्यात, तो या विक्रमापासून केवळ ४८ धावा दूर आहे..IPL 2026 Marathi News: ना CSK, ना KKR... आयपीएलच्या प्ले ऑफमध्ये कोणते चार संघ पोहोचणार? ऑरेंज कॅप, पर्पल कॅप कोणाला? .आयपीएल २०२६ पूर्वी वैभव सूर्यवंशीने या हंगामात काहीतरी वेगळं करून दाखवण्याचा निर्धार व्यक्त केला होता. त्याच्या त्या निर्धाराची सुरुवात ३०० धावांचा टप्पा पार करण्यापासून होऊ शकते. त्यामुळे आजच्या त्याच्या खेळीकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.