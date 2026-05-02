IPL 2026: वैभव सुर्यवंशीला खतरनाक लूक देणाऱ्या जेमिन्सला शिक्षा! BCCI ची कारवाई

IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६(IPL) चा हंगाम रंगत आला आहे. हंगामचा ४३ वा सामना काल (१ मे) रोजी राजस्थान रॉयल्स(Rajasthan Royals) आणि दिल्ली कॅपिटल्स(Delhi Capitals) यांच्यात झाला. हा सामना जयपूरच्या सवाई मानसिंग स्टेडियमवर खेळण्यात आला असून संन्यादरम्यान आयपीएल आचार संहितास्तर १ चे उल्लंघन करण्यात आले आहे..या सामन्यामध्ये दिल्ली कॅपिटल्सचा वेगवान गोलंदाज काईल जेमिसनला एक डिमेरिट पॉईंट देण्यात आला आहे आणि त्याला ताकीद देखील मिळाली आहे. त्याने १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला बाद केल्यानंतर आक्रमकपणे त्याच्या जवळ जाऊन सेलिब्रेशन केलं, हे आयपीएल आचार संहितेचं उल्लंघन आहे..झालं असं की राजस्थानचा सलामीवीर १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी २ चेंडूत ४ धावा करून बाद झाला. काईल जेमिसनने वैभव सूर्यवंशीला बाद करत आक्रमक सेलिब्रेशन केलं, त्यानंतर त्याच्यावर कारवाई करण्यात आली. काल झालेल्या सामन्यात आयपीएलच्या आचार संहिता स्तर १ चे उल्लंघन केल्याबद्दल काईल जेमिसनला एक डिमेरिट पॉईंट मिळाला आहे आणि त्याला ताकीद देण्यात आली आहे. न्यूझीलंडच्या या वेगवान गोलंदाजाने आयपीएलच्या आचार संहिता २.५ चे उल्लंघन केल्याचे आढळले आहे, जे की सामन्यातील दुसऱ्या खेळाडूचा अपमान करणारे किंवा आक्रमक सेलिब्रेशन, भडकावू भाषा आणि हावभाव यासंदर्भात आहे..ही घटना डावाच्या दुसऱ्या षटकात घडली. वैभव सूर्यवंशीला बाद केल्यानंतर जेमिसन त्याच्या जवळ आक्रमकपणे गेला, ज्यामुळे फलंदाजाकडून प्रतिक्रिया येण्याची शक्यता होती. त्यानंतर काईल जेमिसनने सामना अधिकाऱ्यांनी दिलेली शिक्षा स्वीकारली आणि आपली चूक कबूल केली. सामना अधिकारी राजीव सेठ यांनी दिलेली शिक्षा त्याने मान्य केली आहे..गुजरातचा माजी कर्णधार प्रियंक पंचालने X वर लिहित म्हटलं आहे की ३१ वर्षीय काईल जेमिसनने १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला बाद केल्यानंतर जे सेलिब्रेशन केलं ते योग्य नाही. यातून असं दिसून येतं की वैभवने आपल्या प्रतिस्पर्धी खेळाडूंवर किती प्रभाव आणि भीती निर्माण केली आहे..काल राजस्थान रॉयल्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यात हंगामाचा ४३ वा सामना जयपूरच्या मैदानात खेळला गेला. या सामन्यात नाणेफेक जिंकून राजस्थानचा कर्णधार रियान परागने प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना राजस्थान रॉयल्सने आपल्या निर्धारित २० षटकात २२५ धावा केल्या, ज्यात संघाचा कर्णधार रियान परागने धडाकेबाज ९० धावांची खेळी केली, ज्यात त्याने ८ चौकार आणि ५ षटकार लगावले. त्याचबरोबर ध्रुव जुरेलने चांगली फलंदाजी करत ४२ धावांचे योगदान दिले..लक्ष्याचा पाठलाग करायला आलेल्या दिल्ली कॅपिटल्सने यशस्वी पाठलाग केला. या सामन्यात के. एल. राहुलने ४० चेंडूत ७५ धावांची खेळी करत दिल्ली कॅपिटल्सच्या विजयाचा पाया रचला. त्याचबरोबर त्याला साथ दिली ती पथुम निसांकाने, त्याने ३२ चेंडूत वादळी ६२ धावा केल्या. दिल्ली कॅपिटल्सच्या चांगल्या फलंदाजीच्या मदतीने दिल्लीने राजस्थानवर ७ गडी राखून विजय मिळवला..या विजयामुळे दिल्ली कॅपिटल्सला गुणतालिकेत फायदा झाला आहे. त्यांची स्थिती सुधारली असून राजस्थानचा नेट रनरेट खाली गेला आहे. राजस्थानचा पुढील सामना ९ मे रोजी गुजरातविरुद्ध होणार आहे. हा सामना जयपूरच्या सवाई मानसिंग मैदानात खेळला जाणार असून वैभव सूर्यवंशीच्या खेळीकडे सगळ्यांचं लक्ष असणार आहे.