KKR vs RR: कोलकता आज तरी खाते उघडणार?; पुनरागमनासाठी सज्ज झालेल्या राजस्थानविरुद्ध आज सामना, कशी असेल Playing XI

कोलकता : यंदाच्या आयपीएल स्पर्धेत सलग चार विजयांनंतर विजयरथ रोखले गेलेला राजस्थान रॉयल्सचा सामना आज कोलकता नाइट रायडर्स संघाविरुद्ध होत आहे. मुळात कोलकताचा संघ अडखळत असल्यामुळे राजस्थानसाठी ही लढाई तेवढी कठीण नसेल..एकीकडे राजस्थानच्या नावावर चार विजय आहेत तर कोलकताला अजून खाते उघडता आलेले नाही. ही विषमता दोन्ही संघांतील फरक स्पष्ट करणारी आहे. त्यातच कोलकता संघाला दोन-तीन दिवसांच्या आत दुसरा सामना खेळावा लागणार आहे. शुक्रवारी अहमदाबाद येथे खेळल्यानंतर उद्या त्यांचा सामना ईडन गार्डनवर होणार आहे. शनिवारचा दिवस प्रवासात गेल्यामुळे चुका सुधारण्यासाठी त्यांना पुरेसा वेळही मिळणार नाही..Kolkata Knight Riders: अजिंक्य रहाणेला दिलासा! १८ कोटींचा स्टार अखेर मैदानात; KKR चं टेंशनचं मिटल.शुक्रवारच्या सामन्यात कोलकतासाठी त्यातल्या त्यात जमेची गोष्ट म्हणजे त्यांनी गुजरातविरुद्ध अखेरपर्यंत विजयासाठी प्रयत्न केले. हाच आत्मविश्वास त्यांच्यासाठी उद्याच्या सामन्यात महत्त्वाचा ठरू शकेल..कोलकता संघासाठी सर्वच गणिते बिघडलेली आहेत. मुळात हर्षित राणा, आकाश दीप आणि महीशा पथिराना यांच्या दुखापतींचा फटका बसला आहे. हर्षित आणि आकाश दीप तर स्पर्धेतून बाहेर गेले आहेत. पथिराना अजून संघात दाखल झालेला नाही. तसेच कर्णधार अजिंक्य रहाणे आणि मुख्य प्रशिक्षक अभिषेक नायर यांच्या निर्णयक्षमतेवरही आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे..मिस्ट्री गोलंदाज अशी ओळख निर्माण करणारा वरुण चक्रवर्तीचे अपयश हेच आता कोलकता संघासाठी एक कोडे निर्णाण झाले आहे. टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेपासून सुरू असलेल्या अपयशातून तो अजून मार्ग काढू शकलेला नाही. हैदराबादविरुद्धच्या सामन्यात अभिषेक शर्माने त्याच्याविरुद्ध एका षटकात २५ धावा फटकावल्या, त्यामुळे वरुणचा आत्मविश्वास अधिकच कमजोर झाला आहे..कोलकता संघाला पहिल्या विजयाची संधी निर्माण करायची असेल तर फलंदाजीत मोठे बदल करावे लागतील. टीम सैफर्ट, फिन अलेन यांच्यासह राचिन रवींद्र या न्यूझीलंडच्या फलंदाजांवर विश्वास दाखवावा लागेल. .टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेत या तिघांनी ठसा उमटवला होता. कोलकतासाठी उपकर्णधार रिंकू सिंगचे अपयशही सलत आहे. गत स्पर्धेपर्यंत एकहाती सामना फिरवण्याची क्षमता असलेला रिंकू आता किती काळ खेळपट्टीवर राहील, हा मोठा प्रश्न आहे.राजस्थानसाठी वैभव सूर्यवंशी आणि यशस्वी जयस्वाल यांची सलामी मुख्य अस्त्र राहिलेली आहे; पण वैभवला बाद केले तर त्यांची फलंदाजीही कोसळू शकते, हे हैदराबादने दाखवून दिले..KKR vs LSG: कोलकातावर थरारक विजय, पण लखनौला मोठा धक्का; 'हा' स्टार अष्टपैलू खेळाडू स्पर्धेबाहेर.दोन्ही कर्णधारांचे अपयशराजस्थानसाठी त्यांचा कर्णधार रियान परागचे अपयश ठळकपणे दिसून येणारे आहे. कोलकता संघाचा कर्णधार अजिंक्य रहाणेही गटांगळ्या खात आहे. त्यामुळे उद्याच्या सामन्यातील दोन्ही संघांचे कर्णधार स्वतःचा फॉर्म शोधण्याचा प्रयत्न करतील..संभावित प्लेइंग इलेव्हनकोलकता नाइट रायडर्स: अजिंक्य रहाणे (कर्णधार), अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कॅमेरॉन ग्रीन, रिंकू सिंग, रमणदीप सिंग, रोव्हमन पॉवेल, सुनील नारायण, अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, कार्तिक त्यागी आणि वैभव अरोरा.राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जयस्वाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कर्णधार), शिमरोन हेटमायर, डोनोव्हन फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, ब्रिजेश शर्मा, संदीप शर्मा आणि रवी बिश्नोई.