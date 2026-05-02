IPL 2026: मुंबई इंडियन्स vs चेन्नई सुपर किंग्स; करो या मरो सामना, रोहित धोनी चर्चेत, पण प्रत्यक्षात कोण खेळणार? पाहा कशी असेल Playing XI

चेन्नई : आयपीएलचे दोघेही सर्वाधिक पाच वेळचे विजेते, परंतु त्यातील यंदा एका संघाच्या कामगिरीत सातत्याचा आभाव, तर दुसऱ्या संघाच्या गटांगळ्या अशा चेन्नई सुपर किंग्स आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यात आज सामना होत आहे. हा सामना जिंकेल त्याच्या अंधूक आशा कायम राहतील..आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात यशस्वी संघ म्हणून चेन्नई आणि मुंबई संघांकडे पाहिले जाते, परंतु यंदाचा मोसम दोघांसाठी निराशाजानक ठरत आहे. चेन्नईचा संघ गत स्पर्धेत अखेरच्या स्थानावर होता. यंदा आठ सामन्यांनंतर ते सहाव्या क्रमांकावर आहेत, तर मुंबईचा संघ नवव्या क्रमांकावर आहे..मुंबईत घेतला जाणार मोठा निर्णय.आजचा सामना चेन्नई संघाच्या घरच्या मैदानावर होत आहे. त्यामुळे त्यांचे पारडे जड आहे. दोघांनीही त्यांचे अखेरचे सामने गमावलेले आहेत. मुंबईने तर २४३ धावा करून सामना गमावल्यामुळे त्यांच्या गोलंदाजांचा आत्मविश्वास प्रामुख्याने खचलेला आहे.दोन्ही संघांचे प्रत्येकी आठ सामने झाले आहेत तरीही एकाद्या सामन्याचा अपवाद वगळता आत्मविश्वासपूर्वक कामगिरी दोघांकडून झालेली नाही. निष्णांत फलंदाज असूनही त्यांच्यामध्ये सातत्य राहिलेले नाही. घरच्या मैदानावर गोलंदाजीत दोन्ही संघांचे गड साधारणतः कायम राहात असायचे, पण यंदा घरच्या मैदानावर पदरी अपयशच अधिक आलेले आहे..गत स्पर्धेत प्लेऑफपर्यंत मजल मारलेल्या मुंबई संघासाठी हा मोमस फारच निराशाजनक गेलेला आहे. उद्याचा सामना गमावला, तर प्लेऑफच्या त्यांच्या आशा जवळपास संपुष्टात येऊ शकतील. २४३ धावा उभारूनही त्यांना विजय मिळवता आला नव्हता. जसप्रीत बुमरा तर पूर्णतः अपयशी ठरत आहे. त्यामुळे मुंबई संघाच्या गोलंदाजीची दूर्दशा होत आहे. बुमराच्या षटकांत अपेक्षेपेक्षा जास्त धावा कुटल्या जात आहेत. त्याला आत्तापर्यंत केवळ दोनच विकेट मिळवता आलेल्या आहेत.अफगाणिस्तानचा घझनफर याचा काही प्रमाणात अपवाद वगळता मुंबई संघाचे इतर गोलंदाज विकेट मिळवण्यातही अपयशी ठरत आहेत. ट्रेंट बोल्ट हा निष्णांत गोलंदाजही तेवढाच अपेक्षाभंग करत आहे..हार्दिक पळपुटा कर्णधार?कर्णधाराने आघाडीवर राहून लढणे अपेक्षित असते, परंतु गोलंदाजीत धुलाई होत असताना हार्दिक पंड्या स्वतःला वाचवण्याचा प्रयत्न करताना दिसून येत आहे. चेन्नईविरुद्धच्या सामन्यात पॉवरप्लेमध्ये स्वतःच्या दोन षटकांत ३९ धावा दिल्यानंतर त्याने नंतर गोलंदाजी घेण्याचे धैर्य दाखवले नाही. हैदराबादकडे अभिषेक शर्मा आणि ट्रॅव्हिस हेड असे धडाकेबाज फलंदाज असल्यामुळे त्याने पॉवरप्लेमध्ये गोलंदाजीच घेतली नव्हती..चेन्नई आणि मुंबई यांच्यात २३ एप्रिल रोजी मुंबईत सामना झाला होता. यात संजू सॅमसनने शानदार शतक केले. त्यामुळे चेन्नईने २०७ धावा केल्या होत्या. हे आव्हान पार करणे कठीण नव्हते, परंतु मुंबई संघातील फलंदाजांनी कच खाल्ली आणि त्यांचा डाव १०४ धावांत कोसळला होता. यात डावाची सुरुवात करणारा फिरकी गोलंदाज अकिल होसेनने १७ धावांत चार विकेट मिळवल्या होत्या. उद्याच्या सामन्यातही तो डावाची सुरुवात करणार हे निश्चित आहे. त्यासमोर रायन रिकल्टन आणि विल जॅक्स यांचा पवित्रा कसा असणार, हे महत्त्वाचे आहे. रिकल्टनने हैदराबादविरुद्धच्या सामन्यात शानदार नाबाद शतक केले होते. त्याच्याकडून आता सातत्याची गरज आहे..सूर्यकुमारचे अपयशभारताला टी-२० विश्वकरंडक जिंकून देणारा कर्णधार सूर्यकुमार यादवचे कमालीचे अपयश मुंबई इंडियन्सच्या घसरत्या कामगिरीस तेवढेच कारणीभूत असल्याचे बोलले जात आहे. संघाला गरज असताना तो हमखास अपयशी ठरत आहे..पुन्हा चर्चा रोहित, धोनीचीमुंबई आणि चेन्नईचे संघ मैदानात उरततात तेव्हा तेव्हा रोहित आणि धोनी खेळणार का, याची चर्चा सुरू होत असते. धोनी तर यंदाच्या मोसमात एकही सामना खेळलेला नाही. संघाच्या सरावात तो सहभागी होतो, पण सामन्यात खेळत नाही. एकंदरीत धोनीची ही अखेरची आयपीएल असल्याचे जवळपास निश्चित आहे. मात्र, तो कोणत्या सामन्यात खेळणार याचीच उत्सुकता आहे..संभावित प्लेइंग इलेव्हन (इम्पॅक्ट प्लेइंग इलेव्हन) -चेन्नई सुपर किंग्स : ऋतुराज गायकवाड़ (c), एमएस धोनी(wk)डेवोन कॉन्वे, राहुल त्रिपाठी, शेख रशीद, वंश बेदी (wk) आंद्रे सिद्धार्थ, रचिन रवींद्र, रविचंद्रन अश्विन, विजय शंकर, सैम करन, अंशुल कंबोज, दीपक हुड्डा, जेमी ओवरटन, कमलेश नागरकोटी, रामकृष्ण घोष, रवींद्र जडेजा, शिवम दुबे, खलील अहमद, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, डेवाल्ड ब्रेविस, नाथन एलिस, श्रेयस गोपाल, मथीशा पथिराना.मुंबई इंडियंस : हार्दिक पंड्या (c), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, रॉबिन मिंज, रयान रिकेल्टन (wk), श्रीजीत कृष्णन (विकेटकीपर), बेवोन जैकब्स, तिलक वर्मा, नमन धीर, विल जैक्स, केशव महाराज, राज अंगद बावा, विग्नेश पुथुर, कॉर्बिन बॉश, ट्रेंट बोल्ट, कर्ण शर्मा, दीपक चाहर, अश्वनी कुमार, रीस टॉपले, वीएस पेनमेत्सा, अर्जुन तेंदुलकर, मुजीब उर रहमान, जसप्रित बुमराह.