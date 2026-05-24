रामचरणने मागितली जसप्रीत बुमराहची जाहीर माफी; 'तो' video viral होताच अभिनेत्यावर सडकून टीका

Ram Charan's Viral Mistake About Jasprit Bumrah: इंडियन प्रीमियर लीग)(IPL) २०२६ च्या हंगामात मुंबई इंडियन्सकडून(MI) खेळणाऱ्या जसप्रीत बुमराहबाबत(Jasprit Bumrah) एक बातमी समोर आली आहे. भोपालमध्ये 'पेड्डी'च्या भव्य संगीत प्रकाशन सोहळ्यात अभिनेता राम चरणने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. या कार्यक्रमात तो ए. आर. रहमान, जान्हवी कपूर आणि चित्रपटाच्या टीमसोबत दिसला..एका हलक्याफुलक्या संवादादरम्यान अभिनेत्याला भारतीय क्रिकेटपटूंचे थोडक्यात वर्णन करायला सांगण्यात आले होते. अभिनेत्याने सचिन तेंडुलकरच्या कारकिर्दीचे कौतुक केले. त्याने एमएस धोनीला शांत आणि संयमी, तर रोहित शर्माला सर्वांचा माणूस असे म्हटले. विराट कोहलीबद्दल बोलताना तो फक्त "फायर" असे म्हणाला..मात्र जेव्हा जसप्रीत बुमराहची वेळ आली तेव्हा राम चरणकडून एक मोठी चूक झाली. त्यामुळे त्याला सोशल मीडियावर माफी मागावी लागली. जसप्रीत बुमराहबद्दल बोलताना तो म्हणाला की, "मी त्याचा सर्वात मोठा चाहता आहे." पण त्याचे कौतुक करताना त्याने चुकून क्रिकेटऐवजी फुटबॉल असा उल्लेख केला. ही क्लिप सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाली..यानंतर अभिनेता राम चरणने सोशल मीडियावर आपल्या चुकीबद्दल माफी मागितली. तो म्हणाला की, "कधी कधी मला नावं लक्षात ठेवताना खूप गोंधळ होतो. त्या उत्साहाच्या आणि गर्दीच्या वातावरणात ही चूक झाली. मला बुमराहबद्दल प्रचंड आदर आहे आणि तो ज्या प्रकारे आपल्या कामगिरीने भारतीयांना अभिमान वाटायला लावतो, त्याचे मला खूप कौतुक वाटते." अभिनेता राम चरणने मध्यरात्री आपल्या एक्स अकाउंटवर पोस्ट करत बुमराहची माफी मागितली..या हंगामात बुमराहची कामगिरीजसप्रीत बुमराह मुंबई इंडियन्सकडून खेळत आहे. मात्र या हंगामात त्याची कामगिरी फारशी चांगली ठरली नाही. त्याने १३ सामन्यांमध्ये केवळ ४ बळी घेतले आहेत. तरीही मुंबई इंडियन्स संघाने त्याच्याबाबत सावधगिरी बाळगली आहे.."मला पुन्हा सांगू नका की..." जसप्रीत बुमराहच्या 'त्या' चुकीवर सुनील गावसकर भडकले; नेमकं काय घडलं?.एमआयचे मुख्य प्रशिक्षक महेला जयवर्धने यांनी सांगितले की, टी-२० विश्वचषकापासून बुमराह किरकोळ दुखापतीशी झुंज देत होता. त्यामुळे आयपीएल सुरू होण्यापूर्वी संघाने त्याला अतिरिक्त विश्रांती दिली होती.