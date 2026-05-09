IPL Playoff Race: राजस्थान की गुजरात? आज जो जिंकेल तो थेट अव्वल दोनमध्ये झेप घेणार; पाहा प्लेऑफचं नवं समीकरण

जयपूर : सलग तीन विजय मिळवून आपले भवितव्य बदलण्यास सुरुवात केलेल्या गुजरात टायटन्ससमोर आज आयपीएल सामन्यात राजस्थान रॉयल्सचे आव्हान आहे. या सामन्यात विजय मिळवणारा संघ पहिल्या दोन क्रमांकात झेप घेणार आहे..आयपीएलच्या प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवण्याची स्पर्धा आता अंतिम टप्प्यात आहे. पहिले चार संघ प्लेऑफमध्ये जाणार आहेत. शुक्रवारपर्यंतच्या गुणतक्त्यात राजस्थान आणि गुजरात यांचे प्रत्येकी १० सामन्यांनंतर प्रत्येकी १२ गुण झाले आहेत, पण राजस्थान सरासरीच्या जोरावर चौथ्या स्थानावर आहे, तर गुजरात पाचव्या क्रमांकावर आहे. आजच्या सामन्यात विजय मिळवणारा संघ पहिल्या दोन संघांत जाऊ शकेल. त्यासाठी उद्याची लढत महत्त्वाची आहे..IPL 2026, GT vs PBSK: वॉशिंग्टनची सुंदर फिनिश अन् गुजरातचा थरारक विजय; पंजाबचा सलग दुसरा पराभव; Points Table मध्ये काय झाले बदल?.राजस्थान संघाची फलंदाजी बहरली की त्यांना रोखणे कठीण आहे, असे चित्र असले तरी राजस्थानचे त्यांच्या गेल्या पाच सामन्यांत तीन पराभव झाले आहेत. याच संधीचा फायदा घेण्यासाठी शुभमन गिल कर्णधार असलेला गुजरात संघ उद्या प्रयत्न करेल..राजस्थानचा कर्णधार रियान परागने यंदा प्रथमच फॉर्म दाखवला आणि ९० धावांची खेळी केली. त्यामुळे राजस्थान संघाने सहा बाद २२५ धावा केल्या, परंतु विजयासाठी त्या पुरेशा ठरल्या नाहीत. दिल्लीने सात विकेट राखून विजय मिळवला. त्यामुळे राजस्थानला गोलंदाजीतही सुधारणा करावी लागणार, हे निश्चित झाले आहे..राजस्थानची फलंदाजी प्रामुख्याने वैभव सूर्यवंशी (४०४ धावा), यशस्वी जयस्वाल (३१२) यांच्यावर अवलंबून आहे. डोनावर फरेरा (२२९) याच्याकडे अंतिम षटकात हाणामारी करून निकाल बदलण्याची क्षमता आहे. ध्रुव जुरेलने २९० धावा केल्या असल्या तरी धावांचा वेग वाढवण्यात तो अपयशी ठरत आहे. गेल्या तीन सामन्यांत त्याने ३० चेंडूंत ४२, २० चेंडूंत १६ आणि पुन्हा ३० चेंडूंत ४२ अशाच धावा केल्या आहेत. तो तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करतो. या क्रमांकावर अधिक चांगल्या स्ट्राइक रेटने धावा करणे अपेक्षित असते..गुजरातची परिस्थिती प्रमुख फलंदाजांबाबत फारशी वेगळी नाही. शुभमन गिल (३७८ धावा), साई सुदर्शन (३८५) आणि जॉस बटलर (३३५) या तीन फलंदाजांवर गुजरातची फलंदाजी अवलंबून आहे, पण हे तीन फलंदाज लवकर बाद झाले की गुजरातचा संघ १०० धावांतही आत बाद होऊ शकतो, हे त्यांच्या मुंबई इंडियन्सविरुद्ध सामन्यातून स्पष्ट झाले आहे..गुजरातच्या गोलंदाजीचे कागिसो रबाडा (१६ विकेट), प्रसिद्ध कृष्णा (१२) आणि मोहम्मद सिराज (११) हे तीन क्षेपणास्त्र आहेत. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध वैभव सूर्यवंशी आणि यशस्वी जयस्वाल कशी फलंदाजी करतात याची उत्सुकता असेल..IPL 2026, LSG vs GT: प्रसिद्ध कृष्णाचा तिखट माऱ्याने लखनौची फलंदाजी गडबडली; गिलच्या गुजरातसमोर सोपं लक्ष्य.टार्गेट २४० धावांचे?उद्याचा सामना जयपूर येथील सवाई मानसिंग स्टेडियमवर होत आहे. येथे २२० पेक्षा अधिक धावांचे आव्हान दोनदा सहजपणे पार करण्यात आले आहे. त्यामुळे उद्या प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघाला किमान २४० धावांचे टार्गेट डोळ्यासमोर ठेवावे लागणार आहे..संभावित प्लेइंग इलेव्हनराजस्थान रॉयल्स (RR) प्लेइंग इलेव्हन:यशस्वी जैस्वाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), रियान पराग (कर्णधार), शिमरॉन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, रवी बिश्नोई, नांद्रे बर्गर, संदीप शर्मा.गुजरात टायटन्स (GT) प्लेइंग इलेव्हन:कुमार कुशाग्र, साई सुदर्शन, जोस बटलर (यष्टीरक्षक), ग्लेन फिलिप्स, वॉशिंग्टन सुंदर, राहुल तेवतिया, रशीद खान (कर्णधार), कागिसो रबाडा, अशोक शर्मा, मोहम्मद सिराज, प्रसीद कृष्णा.