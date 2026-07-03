Mumbai Rain: मुंबईत दोन दिवस 'रेड अलर्ट'! ठाणे, पालघरमध्ये ही अतिवृष्टीचा इशारा; हवामान विभागानं काय सांगितलं?

मुंबई : मुंबईकरांनो पुढील दोन दिवस सावधान! मुंबईसह संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेशात पुढील ४८ तास पावसाचे तांडव पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. भारतीय हवामान विभागाने (आयएमडी) ४ आणि ५ जुलै रोजी मुंबई, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांसाठी 'रेड अलर्ट' जारी केला आहे. या कालावधीत अनेक ठिकाणी अतिमुसळधार ते अत्यंत मुसळधार (अतिवृष्टी) पाऊस कोसळण्याचा इशारा देण्यात आला असून, प्रशासनाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आदेश दिले आहेत..हवामान विभागाने शुक्रवारी दुपारी जाहीर केलेल्या पाच दिवसांच्या अंदाजानुसार, अरबी समुद्रातील वातावरणीय बदलांमुळे कोकण किनारपट्टीवर पावसाचा जोर प्रचंड वाढणार आहे. रायगड जिल्ह्यासाठीही ४ आणि ५ जुलै रोजी 'रेड अलर्ट' कायम ठेवण्यात आला आहे..Mumbai News: तापामुळे रुग्णालयात दाखल; सकाळी ठाकरे गटाच्या ३२ वर्षीय नेत्याचा संशयास्पद मृत्यू, तीन महिन्यांपूर्वीच लग्न झालं होतं .६ जुलैपासून पाऊस काहीसा ओसरणार?हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार, शनिवार आणि रविवारच्या अतिवृष्टीनंतर सोमवार, ६ जुलै रोजी मुंबईसाठी 'ऑरेंज अलर्ट' जारी करण्यात आला आहे. यादरम्यान काही ठिकाणी मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस होऊ शकतो. त्यानंतर मंगळवार, ७ जुलैपासून पावसाचा जोर काहीसा कमी होईल; मात्र तरीही काही भागांत मुसळधार सरींचा अंदाज कायम आहे..वाहतूक कोंडी आणि लोकल विलंबाची शक्यता; प्रशासनाचे आवाहनगेल्या काही दिवसांपासून मुंबईत सातत्याने सुरू असलेल्या पावसामुळे मुंबईतील सखल भागांमध्ये पाणी साचण्याच्या घटना घडल्या आहेत. तसेच रस्ते वाहतूक संथ गतीने सुरू असून लोकल रेल्वे सेवांवरही काहीसा परिणाम झाला आहे. पुढील दोन दिवसांत पावसाचा जोर दुप्पट होण्याची शक्यता असल्याने प्रशासनाने काही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यानुसार नागरिकांनी अत्यंत आवश्यक काम असल्याशिवाय घराबाहेर पडणे टाळावे..FDA Action: महाराष्ट्रात दूध व्यवसायासाठी नवे नियम लागू; उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंड आणि कठोर कारवाई होणार, तुकाराम मुंढेंचा मोठा निर्णय.सखल भागात राहणाऱ्या नागरिकांनी सुरक्षित स्थळी किंवा पालिकेच्या यंत्रणेशी संपर्क ठेवावा.पर्यटकांनी आणि नागरिकांनी समुद्रकिनाऱ्यांवर जाणे पूर्णपणे टाळावे. कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता हवामान विभाग आणि पालिकेच्या अधिकृत सूचनांचेच पालन करावे. सध्या पालिकेची आपत्कालीन यंत्रणा, मुंबई पोलीस आणि एनडीआरएफ च्या तुकड्या कोणत्याही परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सज्ज ठेवण्यात आल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.