Latest Marathi News Live Update : सांगली जिल्हा बँकेसाठी सोसायटी गटात प्रतिष्ठेच्या लढती

सांगली : जिल्हा बँकेसाठी तासगाव, मिरज, कवठेमहांकाळ आणि जत सोसायटी गटातील लढतींकडे विशेष लक्ष लागले होते. जत गटात भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर आणि आघाडीचे विनोद पवार यांच्यात थेट लढतीने प्रचंड तणावाची परिस्थिती होती. तासगावमध्ये माजी खासदार संजय पाटील आणि माजी आमदार सुमन पाटील या पारंपरिक विरोधकांमध्ये पुन्हा चुरस रंगली. कवठेमहांकाळमध्ये माजी मंत्री अजितराव घोरपडे यांच्यासमोर आमदार रोहित पाटील यांच्या पाठबळावर टी. व्ही. पाटील यांनी आव्हान उभे केले. मिरज गटात आघाडीचे अण्णासाहेब कोरे आणि भाजपचे अनिल शेगुणशे यांच्यात लढत झाली. आरक्षित अनुसूचित जाती प्रवर्गातून के. डी. कांबळे, बाबासाहेब मधाळे आणि विलास बेले, तर भटक्या विमुक्त जाती-जमाती प्रवर्गातून संभाजी कचरे, शंकर माने आणि अमोल पारेकर यांच्यात लढत झाली. आमदार जयंत पाटील, खासदार विशाल पाटील, आमदार विश्वजित कदम यांच्यासह भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची केली आहे. त्यामुळे मंगळवारी होणाऱ्या मतमोजणीत कोण बाजी मारणार, याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.