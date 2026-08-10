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Marathi News Live Updates : झारखंडमधील विद्यार्थी आंदोलनावर अखेर राहुल गांधींनी सोडलं मौन, म्हणाले, राज्य सरकारने....

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झारखंडमधील विद्यार्थी आंदोलनावर अखेर राहुल गांधींनी सोडलं मौन, म्हणाले, राज्य सरकारने....

झारखंडमध्ये जेपीएससी आणि जेएसएससीच्या भरती परीक्षांमधील कथित गैरप्रकारांविरोधात विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरु आहे. आज विद्यार्थ्यांनी विधानसभेला घेराव घालण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी पोलीस आणि विद्यार्थ्यांमध्ये बाचाबाची झाली. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांकडून पाण्याच्या फवाऱ्यांचा वापर करण्यात आला.

विद्यार्थ्यांवर करण्यात आलेल्या बळाच्या वापरावरून झारखंडमधील हेमंत सोरेन सरकार विरोधकांच्या निशाण्यावर आलं आहे. या आंदोलनाची दखल घेत काँग्रेसचे खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही विद्यार्थ्यांवर बळाचा वापर करणं चुकीचं असल्याचं म्हटलं आहे.

राहुल गांधी यांनी समाजमाध्यमावर केलेल्या पोस्टमध्ये सरकारने विद्यार्थ्यांचं म्हणणं ऐकून घ्यावं, असं म्हटलं आहे. शांततेच्या मार्गाने आपलं म्हणणं मांडण्याचा आणि आंदोलन करण्याचा अधिकार विद्यार्थ्यांना आहे. त्यांच्या समस्यांचं निराकरण चर्चेच्या माध्यमातूनच केलं पाहिजे, अशी भूमिका राहुल गांधी यांनी मांडली.

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