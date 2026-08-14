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Marathi News Live Updates : पुण्यात आज ओबीसी समाजाची निर्णायक बैठक; मोठ्या आंदोलनाची घोषणा होण्याची शक्यता

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Raj Thackeray Pune Tour : मनसेमध्ये फेरबदलाची शक्यता; राज ठाकरे आज घेणार प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक

पुण्यातील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या शहराध्यक्षांसह अनेक प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये बदल करण्याबाबत आजच्या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. मनसे प्रमुख राज ठाकरे हे पुणे दौऱ्यावर असून, आज ते शहरातील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक घेणार आहेत. गेल्या अनेक दिवसांपासून पुण्यातील मनसेच्या संघटनात्मक रचनेत फेरबदल होणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर राज ठाकरे यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या बैठकीकडे पक्षातील पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे. आजच्या बैठकीत मनसेच्या पुणे शहरातील संघटनात्मक बदलांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

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