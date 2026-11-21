बंगळूर : कावेरी नदीतून ११ टीएमसी पाणी सोडण्याचे निर्देश कर्नाटक सरकारला द्यावेत, अशी मागणी करणाऱ्या तमिळनाडू सरकारच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावल्या. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती अपरेश सिंह यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी झाली. तमिळनाडू सरकारने काही अतिरिक्त कागदपत्रे नोंदीवर घेण्यासाठी तिसरा अर्जही दाखल केला होता. तोदेखील फेटाळण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तमिळनाडू सरकारने कावेरी पाण्याच्या आपल्या वाट्यापैकी ११ टीएमसी पाणी तातडीने सोडण्याचे निर्देश कर्नाटक सरकारला द्यावेत, अशी मागणी करणाऱ्या दोन याचिका दाखल केल्या होत्या. सात ऑक्टोबरपर्यंतची ११ टीएमसी पाण्याची तूट तातडीने भरून काढावी. तसेच पुढील १० दिवस दररोज १.३ टीएमसी पाणी बिलिगुंडलू या जलमापन केंद्रावर सोडावे, अशी मागणी त्यात केली होती.