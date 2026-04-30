Vidhan Parishad Election : अंबादास दानवेंसाठी काँग्रेसनं घेतली माघार; ठाकरेंच्या उमेदवाराला पाठिंबा देताना 'मविआ'मध्ये नक्की कोणती झाली 'डील'?

Vidhan Parishad Election 2026 : विधानपरिषदेच्या ९ जागांसाठी १२ मे रोजी होणारी निवडणूक आता बिनविरोध होणार हे जवळपास स्पष्ट झाले आहे. कारण, निवडणुकीपूर्वीच सर्व उमेदवार आमदार होण्याचा मार्ग मोकळा झाला (Maharashtra Legislative Council Election) आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत काँग्रेस पक्षाने बजावलेली भूमिका निर्णायक ठरल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे..विधानपरिषदेच्या ९ जागांपैकी महाविकास आघाडीला (मविआ) केवळ एकच जागा मिळाली होती. या जागेवर नेतृत्व कोणी करायचे यावरून सुरुवातीला मतभेद होते. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने उद्धव ठाकरे यांनीच नेतृत्व करावे, अशी भूमिका घेतली होती. मात्र, ठाकरे यांनी स्वतः निवडणुकीत उतरण्याऐवजी मराठवाड्यातील आपले विश्वासू नेते अंबादास दानवे यांना संधी दिली..या निर्णयानंतर काँग्रेसला विश्वासात न घेतल्याची चर्चा रंगली. विरोधकांनीही यावर टीका करत ठाकरे यांनी काँग्रेसचा अपमान केल्याचा आरोप केला. आज उमेदवारी अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस असताना मविआकडून अंबादास दानवे हे एकमेव उमेदवार रिंगणात आहेत. मात्र, काँग्रेसने दानवेंना पाठिंबा देताना काही राजकीय 'फॉर्म्युला' ठरल्याची चर्चा आहे..विधानपरिषदेच्या जागेच्या बदल्यात भविष्यातील राज्यसभेची जागा काँग्रेसला देण्याचा प्रस्ताव बैठकीत मांडण्यात आल्याचे सांगितले जाते. दरम्यान, आज सकाळी मविआतील तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांची महत्त्वाची बैठक पार पडली. यात ठाकरे गटाकडून अंबादास दानवे, अनिल परब, अनिल देसाई, मिलिंद नार्वेकर, काँग्रेसकडून हर्षवर्धन सपकाळ, विजय वडेट्टीवार, सतेज पाटील सहभागी झाले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी समन्वयकाची भूमिका निभावली..काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी स्पष्ट केले की, "महाविकास आघाडी म्हणून आम्ही भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांविरोधात एकत्र लढत राहू. आगामी विधानपरिषद आणि राज्यसभा निवडणुकांमध्ये आघाडी कायम राहील." तसेच, भविष्यातील राज्यसभेच्या जागांसाठी काँग्रेस आग्रही राहणार असल्याचे त्यांनी संकेत दिले..याबाबत बोलताना ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई यांनी "तीनही पक्षांनी सामंजस्याने निर्णय घेतला असून कुणीही माघार घेतलेली नाही," असे स्पष्ट केले. दरम्यान, विरोधकांकडून मात्र या निर्णयावर टीका सुरू आहे. मंत्री उदय सामंत यांनी दानवेंच्या उमेदवारीमुळे ठाकरे गटात मतभेद निर्माण होतील, असा दावा केला. तसेच मंत्री संजय शिरसाट यांनी काँग्रेसचा अपमान झाल्याची टीका केली..यावर प्रत्युत्तर देताना अंबादास दानवे यांनी "प्रत्येक पक्ष आपापल्या उमेदवाराला मत देईल, मतफूट होणार नाही," असा विश्वास व्यक्त केला. दरम्यान, काँग्रेसने यापूर्वीही काही प्रसंगी माघार घेतल्याची चर्चा आहे. राज्यसभा निवडणुकीत शरद पवार यांच्या उमेदवारीवेळी काँग्रेसने माघार घेतली होती. बारामती पोटनिवडणुकीतही उमेदवारी जाहीर करून नंतर मागे घेतली होती. आता विधानपरिषद निवडणुकीतही एकच जागा असताना काँग्रेसने तडजोडीची भूमिका घेतल्याचे दिसते. मात्र, या बदल्यात मिळणारी संभाव्य राज्यसभेची संधी काँग्रेससाठी किती फायदेशीर ठरणार, हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होणार आहे.