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Latest Marathi News Live Update : विधान परिषद निवडणुकीच्या मतमोजणीकडे राज्याचे लक्ष; आज १७ पैकी ११ जागांचे निकाल

Breaking Marathi News live Updates 22 June 2026 : देश आणि राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडी तसेच वाहतूक कोंडी, राजकीय घडामोडी, क्रीडा, मनोरंजन, मान्सून या सर्व घडामोडींचे अपडेट जाणून घ्या एका क्लिकवर..
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