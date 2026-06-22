Latest Marathi News Live Update : विधान परिषद निवडणुकीच्या मतमोजणीकडे राज्याचे लक्ष; आज १७ पैकी ११ जागांचे निकाल

राशिवडे बुद्रुक : राधानगरी तालुक्यात काल दुपारी सर्वत्र तासभर दमदार पाऊस झाला. मॉन्सून सुरू झाल्यासारखे वातावरण झाले, मात्र हा वळीव स्वरूपाचा पाऊस असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर पावसाने उघडीप दिली. मॉन्सूनच्या प्रतीक्षेत असलेल्या बळीराजाला या शिडकाव्यामुळे समाधान मिळाले असले तरी खऱ्या अर्थाने पावसाची सलामी नाही. धूळवाफ टोकन केलेल्या भाताला दमदार पावसाची गरज आहे. आज दुपारी तीनच्या सुमारास तालुक्यात सर्वत्र सुमारे तासभर पाऊस झाला. त्यामुळे हवेत गारवा निर्माण झाला. त्यानंतर पुन्हा पावसाने उघडीप दिली.