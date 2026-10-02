Tukaram Mundhe Election Commissioner : तुकाराम मुंढे निवडणूक आयुक्त होणार? मुंबईच्या आंदोलनात कोणी केली मागणी

Tukaram Mundhe Chief Election Commissioner : केंद्रीय निवडणूक आयोगातील कथित अंतर्गत वादाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणीला जोर येत आहे. या मागणीसाठी सीजेपीने मुंबईतील शिवाजी पार्क मैदानावर आंदोलन सुरु केले आहे. अभिजीत दीपके यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात मोठ्या संख्येने तरुणांसह ज्येष्ठ नागरिक सहभागी झाले. आंदोलकांनी हातात तिरंगा घेऊन निवडणूक आयोगाच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. लोकशाहीच्या रक्षणासाठी आवाज उठवण्याचे आवाहनही यावेळी करण्यात आले..तुकाराम मुंढे यांच्या नावाची मागणीआंदोलनात अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचे पोस्टर झळकले. काही नागरिकांनी मुंढे यांना मुख्य निवडणूक आयुक्त करण्याची मागणी केली. भेसळविरोधातील त्यांच्या कारवाईचा दाखला देत निवडणूक आयोगातही अशाच प्रकारची कठोर कार्यपद्धती आवश्यक असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले..ज्ञानेश कुमारांची मिमिक्रीआंदोलनादरम्यान एका तरुणाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांची मिमिक्री केली. ‘मोदीजी माफ करा, मी तुमचं काम करू शकत नाही,’ असे म्हणत त्याने ज्ञानेश कुमार यांच्यावर उपरोधिक भाष्य केले. या मिमिक्रीचा व्हिडीओ आंदोलनस्थळी चर्चेचा विषय ठरला..Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढेंकडून रुग्णालयांमधील भरमसाठ बिलांचा पर्दाफाश तुमची कशी होतेय लूट?.‘उठाबशा काढण्याची वेळ येईल’ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर एका तरुण आंदोलकाने आक्रमक प्रतिक्रिया दिली. आंदोलनामुळे ज्ञानेश कुमार यांच्यावर उठाबशा काढण्याची वेळ येईल, असे मत त्याने व्यक्त केले. या आंदोलनात ६५ वर्षीय व्यक्तीनेही सहभाग घेतला. मुंबईकरांना जागे करण्यासाठी आपण टाळ वाजवत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तरुणांसोबत ज्येष्ठ नागरिकांनीही सहभाग घेतल्याचे यावेळी दिसून आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.