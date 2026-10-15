Tukaram Mundhe Nana Patekar : तुकाराम मुंढे यांचे नाना पाटेकर यांच्यासोबतचे शेवटचे शब्द काय?, मुंढे झाले शोकसभेत भावूक ‘लव्ह यू बाळा...’

Nana Patekar Last Words : ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्याशी असलेल्या ऋणानुबंधांना उजाळा देताना अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना बुधवारी मुंबईतील शोकसभेत अश्रू अनावर झाले. ‘लव्ह यू बाळा...’ हे नानांचे आपल्याशी बोलताना शेवटचे शब्द होते, असे सांगत मुंढे यांनी भावना व्यक्त केल्या. नाना आज शरीराने आपल्यात नसले, तरी त्यांचे विचार आणि माणुसकीचा वारसा पुढे नेला पाहिजे, असे आवाहनही त्यांनी केले..नाना पाटेकर यांच्यासोबतच्या आठवणी सांगताना तुकाराम मुंढे यांनी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी नाना यांनी केलेल्या कामाचा विशेष उल्लेख केला. २०१५-१६ मध्ये दुष्काळाच्या काळात मुंढे सोलापूरचे जिल्हाधिकारी असताना नाना पाटेकर आणि अभिनेते मकरंद अनासपुरे ‘नाम फाऊंडेशन’च्या माध्यमातून सोलापूरला आले होते. त्यावेळी मुंढे यांची नानांशी पहिली भेट झाली. त्यानंतर दोघांमध्ये संवाद आणि भेटी सुरू राहिल्या..नाना पाटेकर यांचा पडद्यावरील आक्रमक अभिनेता आणि शेतकऱ्यांच्या बांधावर दिसणारा संवेदनशील माणूस यांतील फरक अधोरेखित करत मुंढे म्हणाले, ‘‘नाना दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बांधावर जायचे, तेव्हा त्यांच्यातला अभिनेता संपून माणूस जागा व्हायचा. ‘आपल्या माणसांना आपण मदत करू शकत नसू, तर आपण कसले माणूस?’ हा त्यांचा प्रश्न कायम मनात राहील.’’.आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मदत करण्यापासून सुरू झालेल्या ‘नाम फाऊंडेशन’च्या कामाचा विस्तार कसा झाला, हेही मुंढे यांनी सांगितले. शासनाच्या मदतीच्या निकषांत न बसणाऱ्या कुटुंबांची यादी देण्याची विनंती नाना यांनी केली होती. अशा कुटुंबांना मदत करण्याबरोबरच गावपातळीवर दुष्काळ दूर करण्यासाठी सार्वजनिक स्वरूपात काम करण्याची गरजही त्यांच्या लक्षात आली..Nana Patekar Last Message : नाना पाटेकर यांनी निधनापूर्वी कोणत्या मित्राला केला होता मेसेज?; कोण आहे फॅमिली मित्र.काही दिवसांपूर्वी नानांचा अचानक फोन आला होता. त्या वेळी त्यांनी अनेक विषयांवर संवाद साधला. बोलता बोलता नाना म्हणाले, ‘लव्ह यू बाळा...’ हे त्यांचे शेवटचे शब्द आजही मनाला वेदना देतात, असे मुंढे यांनी सांगितले. ‘‘आज नानांना श्रद्धांजली वाहण्याचीही माझ्यात ताकद नाही. आपण आता नानांना ‘वी ऑल लव्ह यू’ कसे म्हणणार?’’ अशा शब्दांत त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.नाना पाटेकर हे देव किंवा दानव नव्हते, तर सामान्य माणूस होते. माणूस म्हणून जगणे आणि इतरांच्याही जगण्याच्या हक्काचा आदर करणे, हाच त्यांचा विचार होता. त्यांचा हाच वारसा आपण पुढे नेला पाहिजे, असे मुंढे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.