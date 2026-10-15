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Tukaram Mundhe Nana Patekar : तुकाराम मुंढे यांचे नाना पाटेकर यांच्यासोबतचे शेवटचे शब्द काय?, मुंढे झाले शोकसभेत भावूक ‘लव्ह यू बाळा...’

Tukaram Mundhe Emotional Tribute : नाना पाटेकर यांच्याशी आठ दिवसांपूर्वी झालेल्या शेवटच्या संवादाची तुकाराम मुंढे यांनी आठवण सांगितली. ‘लव्ह यू, बाळा’ हे नानांचे शब्द त्यांच्या मनात कायम राहणार आहेत.
Tukaram Mundhe Nana Patekar

Tukaram Mundhe Nana Patekar

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Nana Patekar Last Words : ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्याशी असलेल्या ऋणानुबंधांना उजाळा देताना अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना बुधवारी मुंबईतील शोकसभेत अश्रू अनावर झाले. ‘लव्ह यू बाळा...’ हे नानांचे आपल्याशी बोलताना शेवटचे शब्द होते, असे सांगत मुंढे यांनी भावना व्यक्त केल्या. नाना आज शरीराने आपल्यात नसले, तरी त्यांचे विचार आणि माणुसकीचा वारसा पुढे नेला पाहिजे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

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