Vidhan Parishad Election : मविआकडून पुन्हा ठाकरेंना संधीची शक्यता, तर शिंदे सेनेत २ जागांसाठी ६ नावं चर्चेत

विधानसभा सदस्यांमधून निवडून दिल्या जाणाऱ्या विधान परिषदेच्या नऊ जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडीच्या जिंकून येऊ शकणाऱ्या एकमेव जागेसाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे नाव निश्चित झाल्याचे सांगण्यात येते. निवडणूक आयोगाने गुरुवारी विधान परिषदेच्या एकूण १० जागांसाठी निवडणूक जाहीर केली. .विधान परिषदेच्या १० जागांमध्ये प्रज्ञा सातव यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करताना काँग्रेसच्या आमदारकीचा दिलेल्या जागेसाठी होणाऱ्या पोटनिवडणुकीचाही समावेश आहे. विधानपरिषदेच्या नियमितपणे रिक्त होणाऱ्या नऊ आणि सातव यांच्या राजीनाम्यामुळे एक अशा १० जागांसाठी १२ मे रोजी मतदान होणार आहे. यासाठी ३० एप्रिलपर्यंत उमेदवारी अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत आहे.भाजप त्यांच्या संख्याबळाच्या जोरावर सहा जागा निवडून आणू शकतो. प्रज्ञा सातव यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने पोटनिवडणुकीची उमेदवारी त्यांनाच दिली जाणार आहे. तर उर्वरित पाच जागांसाठी दीड डझनाहून अधिक नेते इच्छुक आहेत. त्यात केशव उपाध्ये, माधवी नाईक, राम सातपुते, प्रमोद जठार, रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, संजय केनेकर, भाजपसोबत असलेले जय मल्हार क्रांती संघटना राष्ट्रीय अध्यक्ष दौलत नाना शितोळे यांच्यासह अन्य प्रयत्नशील आहेत..शिवसेना संख्याबळाच्या जोरावर दोन आमदार विधानपरिषदेत पाठवू शकणार आहे. त्यात एका महिलेला संधी देण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या जागेसाठी उपसभापती नीलम गोऱ्हे, शीतल म्हात्रे, शायना एनसी प्रयत्नशील आहेत. यात गोऱ्हे यांचे नाव आघाडीवर आहे. तर दुसऱ्या जागेसाठी अभिजित अडसूळ, राहुल शेवाळे यांच्या नावाची चर्चा आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून आनंद पराजंपे, सुरेश बिराजदार, सुनील टिंगरे, सूरज चव्हाण, उमेश पाटील यांची नावे चर्चेत आहेत.