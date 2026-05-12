Monsoon Weather Alert : पुढचे ८ दिवस इशारा! पश्चिम महाराष्ट्रात विजांच्या कडकडाटासह पाऊस, विदर्भात उष्णतेची लाट; शेतकऱ्यांना कृषी विभागाचा महत्त्वाचा सल्ला

Agriculture department advisory farmers : राज्यात पुढील काही दिवस उष्णतेचा चटका अधिक तीव्र होणार असून उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांत उष्णतेच्या लाटेचा इशारा देण्यात आला आहे. बहुतांश जिल्ह्यांत कमाल तापमान ४० ते ४३ अंश सेल्सिअसपर्यंत जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे..मात्र, दुसरीकडे कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्गसह काही जिल्ह्यांत विजांच्या कडकडाटासह हलक्या ते मध्यम पावसाचा अंदाज आहे. बदलत्या हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना हळद-आले लागवड, उन्हाळी पिकांची काढणी आणि भाजीपाला व्यवस्थापनाबाबत महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे..भारतीय हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, राज्यातील बहुतांश भागात किमान तापमानात झालेली वाढ कायम राहणार असून हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. सकाळची व दुपारची सापेक्ष आर्द्रता कमी होणार असल्याने उष्णतेची तीव्रता अधिक जाणवेल. कोकणातील ठाणे, मुंबई आणि रायगड जिल्ह्यांत उष्ण व दमट हवामानाचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. मराठवाडा, विदर्भ आणि दक्षिण-पश्चिम महाराष्ट्रात आकाश अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे..दरम्यान, कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह हलक्या ते मध्यम पावसाची शक्यता आहे. तसेच बीड, नांदेड, लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यांतही हलक्या सरी पडू शकतात. याशिवाय पुणे, सातारा, अहिल्यानगर, परभणी, हिंगोली, जालना, अकोला, वाशीम, नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यांतही अल्प पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे..उष्णतेच्या लाटेबाबत हवामान विभागाने विशेष सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. धुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि नाशिक जिल्ह्यांत आजपासून पुढील तीन दिवस उष्णतेची लाट राहण्याचा अंदाज आहे. छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना जिल्ह्यांत मंगळवार व बुधवारी, तर अकोला आणि अमरावती जिल्ह्यांत गुरुवार व शुक्रवारी उष्णतेच्या लाटेचा प्रभाव जाणवू शकतो. त्यामुळे नागरिकांनी दुपारच्या वेळेत बाहेर पडणे टाळावे, पुरेसे पाणी प्यावे आणि उष्माघातापासून संरक्षणाची काळजी घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे..कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना या बदलत्या हवामानाचा विचार करून नियोजन करण्याचा सल्ला दिला आहे. हळद आणि आले लागवडीसाठी जमिनीची पूर्वमशागत करून गड्ड्यांना कोंब फुटू लागताच सरी-वरंब्यावर किंवा गादीवाफ्यावर लागवड करावी. उन्हाळी भुईमूग आणि तिळाचे पीक परिपक्व झाल्यास तातडीने काढणी व झोडणी करावी. उन्हाळी भाजीपाला पिकांना गरजेनुसार पाणी द्यावे, तर आंबा पिकास पाड लागला असल्यास सकाळच्या वेळेत काढणी करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे..हवामानातील या बदलामागे नैऋत्य बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेले कमी दाबाचे क्षेत्र, लक्षद्वीप-केरळ परिसरातील चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती आणि मराठवाड्यापर्यंत सक्रिय असलेला कमी दाबाचा पट्टा कारणीभूत असल्याचे हवामान विभागाने स्पष्ट केले आहे. या प्रणालीमुळे राज्यात उष्णतेसोबतच काही भागांत ढगाळ वातावरण आणि अधूनमधून पावसाची स्थिती कायम राहण्याची शक्यता आहे.