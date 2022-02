ऑरमॅक्स मीडियानं सर्वेक्षणानंतर दहा प्रसिद्ध अभिनेत्रींची लिस्ट जाहिर केली आहे. यामध्ये आलिया भट्ट,कतरिना कैफ,दीपिका पदुकोण,क्रिती सनन,कियारा अडवाणी,श्रद्धा कपूर अशी नाव आहेत. आलियानं कतरिना,दीपिका,प्रियंकाला मागे टाकत नंबर वन पद मिळवलं आहे. सध्या आलिया तिच्या आगामी 'गंगूबाई काठियावाडी' आणि 'RRR' या सिनेमांमुळे चर्चेत आहे. सध्याची बॉलीवूडमधली ती नंबर वन अभिनेत्री आहे यात कोणतीच शंका नाही.

Alia Bhatt At no 1 position

कतरिना कैफ

कतरिनानं या सर्वेक्षणात नंबर 2 ची जागा पटकावली आहे. अभिनेत्री सध्या तिच्या विकी कौशलसोबतच्या लग्नामुळे खूपच चर्चेत आली आहे. पण त्याचबरोबर 'टायगर ३' आणि 'मेरी ख्रिसमस' या दोन सिनेमांमुळेही तिच्या कामाला घेऊन लोकांमध्ये उत्सुकता आहे.

दीपिका पदुकोण

दीपिका पदुकोणचा 'गहराइयां' सिनेमा ओटीटीवर प्रदर्शित झाला आहे. यातील दीपिकाच्या हॉट लूकसोबत बोल्ड सीनची भलतीच चर्चा झाली. अभिनेत्रीनं सर्वेक्षणात 3 रा क्रमांक पटकावला आहे. दीपिकाला उत्तम फॅशन कळते. तिच्या कपड्यांवरुन जशी तिची प्रशंसा केली जाते तेवढंच तिला ट्रोलही केलं जातं. 'गहराइयां' सिनेमाच्या प्रमोशन दरम्यान तिनं घातलेल्या फॅशनेबल आऊटफिट्सनी सर्वांचं लक्ष वेधलं होतं.

Katrina No 2 & Deepika No 3

क्रिती सनन

नवीन वर्षात अजुनतरी किर्तीच्या कामाची अर्थात सिनेमांची काही चर्चा नाही. पण तरीसुद्धा तिनं नंबर ४ पटकावला आहे.

श्रद्धा कपूर

क्रिती प्रमाणेच सध्या श्रद्धाच्या देखील कुठल्या सिनेमाची चर्चा नाही. ना श्रद्धा कुठल्या वादामुळेही चर्चेत आहे. पण तिचं फॅन फॉलॉइंग मात्र जबरदस्त आहे. आणि म्हणूनच ऑरमॅक्सच्या सर्वेक्षणात तिनं पहिल्या दहा मधील टॉपच्या अभिनेत्रींमध्ये नंबर पटकावला आहे.

कियारा अडवाणी

कियारा कार्तिक आर्यनसोबत 'भूलभूलैय्या २' मध्ये दिसणार आहेच पण ती त्याच्यासोबत आणखी एका सिनेमात दिसणार आहे. त्याचसोबत सध्या तिची चर्चा आहे सिद्धार्थ मल्होत्रासोबतच्या तिच्या नात्यामुळे. टॉप १० मध्ये ती आहे ६ व्या क्रमांकावर

Kriti Sanon No 4,Shraddha kapoor no 5 &Kiara Advani No 6