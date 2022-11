Alia Bhatt:बॉलीवूडची क्युट गर्ल आलिया भट नुकतीच आई झाली आहे आलियाने एका गोंडस मुलीला जन्म दिलाय आई झाल्यानंतर आलियाने पहिल्यांदाच सोशल मीडियावर तिचा फोटो शेअर केला आहे. नुकताच आलियाने इंस्टाग्रामवर एक फोटो पोस्ट केलाय. (Alia Bhatt shares first photo of herself after becoming a ‘mama’)

हेही वाचा: Arbaaz Khan: 21 वर्षांनी लहान जॉर्जियाला डेट करतोय अरबाज, एज गॅपवर बोलताना लग्नाचीही दिली हिंट

या फोटोमध्ये आलिया ब्लर दिसतेय मात्र तिच्या तिच्या हातात असलेला कप स्पष्ट दिसतोय लाल रंगाच्या या कफ वर 'ममा' असं लिहिलेला आहे. आलियाच्या या फोटोवरूनच सध्या ती तिच्या मातृत्वाचे सुखद क्षण अनुभवत असल्याचं लक्षात येतंय.

हेही वाचा: Bhau Kadam: 'समोर एकेक हत्यार ठेवलं जात होतं आणि मला हसू आवरत नव्हतं…',भाऊला आठवला शांताराम परब

आलियाने फोटोला 'इट्स मी' असं कॅप्शन दिलंय. सोबत तिने पिवळ्या रंगाच्या हार्टचा इमोजी पोस्ट केलाय. सोशल मीडियावर आलियाच्या या फोटोला चाहत्यांकडून मोठी पसंती मिळतेय. तिने हा फोटो अपलोड केल्यानंतर केवळ अर्धा तासाच्या आतच या फोटोला 200 हजार हून अधिक लाईक मिळाले आहेत तर हजारो कमेंट्स आल्या आहेत. अनेक नेटकरांनी आलियाला मुलीचं नाव काय ठेवणार असा प्रश्न विचारला आहे तर काही चाहत्यांनी तर तिच्याकडे मुलीचाही फोटो शेअर करण्याची मागणी केली आहे.

एका युजरने लिहिले 'चला आता मुलीचा फोटो दाखवा नाहीतर किमान तिचं नाव तरी सांगा हे सगळं काय आहे. 'तर दुसऱ्या एका युजरने लिहिलं 'आम्हाला तुमच्या बाळाचा फोटो पाहायचा आहे प्लीज तिचा फोटो शेअर करा.' तर अनेक नेटकऱ्यांनी आलिया आणि तिच्या बाळाला शुभेच्छा दिल्या आहेत.

तर दिग्दर्शिका झोया अख्तर ,अभिनेता टायगर श्रॉफ तसंच मनीष मल्होत्रा यांच्यासह अनेक सेलिब्रिटींनी आलियाच्या फोटोवर कमेंट केल्या आहेत.

हेही वाचा: Disha Salian Case: दिशाच्या आत्महत्येपूर्वीचा एक एक क्षण अंगावर काटा उभा करेल, बॉयफ्रेंड रोहन रायचा खुलासा

दरम्यान आलिया सध्या तिच्या बाळासोबत वेळ घालवत आहे. तर दुसरीकडे रणबीर कपूरने मात्र कामाला सुरुवातही केलीय. नुकतच एका सिनेमाच्या सेटवर रणबीरला स्पॉट करण्यात आलं होतं. लवकरच तो 'एनिमल' या सिनेमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. तर नवीन वर्षात म्हणजेच 2023 सालामध्ये आलिया रणवीर सिंग सोबत 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' या सिनेमातून झळकणार आहे.