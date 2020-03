Video : 'कोरोना स्टॉप करोना'; कार्तिक आर्यनचा व्हिडिओ होतोय तुफान व्हायरल!

संपूर्ण जगभरात थैमान घातलेल्या कोरोना व्हायरसला अटकाव करण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) सर्वच देशांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. तसेच कोरोनाला साथीचा रोग म्हणून जाहीर करत आपापल्या परीने खबरदारी घेण्याच्या सूचनाही केल्या आहेत.

जगभरात ९ हजारहून अधिक लोक मृत्यूमुखी पडले आहेत. तर भारतात आतापर्यंत ४ जणांचा मृत्यू झाला असून १७३ जणांना कोरोनाची लागण झाल्याची माहिती मिळत आहे. त्यापैकी १५ जण पूर्णत: बरे झाले आहेत.

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी (ता.१९) सर्व देशवासियांशी संवाद साधत कोरोनाला आळा घालण्यासाठी जनता कर्फ्यूची घोषणा केली. आणि येत्या रविवारी (ता.२२) सर्व भारतीयांनी घराबाहेर पडू नये, असे आवाहन केले आहे. पंतप्रधानांनी केलेल्या आवाहनाची दखल घेत आता बॉलिवूड सेलिब्रिटींनीही त्यांच्या फॅन फॉलोअर्स आणि चाहत्यांना आपापल्या परीने आवाहन केले आहे.

बॉलिवूडच्या तरुण फळीतील कलाकार अभिनेता कार्तिक आर्यनने पंतप्रधानांच्या या आवाहनाचे कौतुक करत त्यांना पाठिंबा दर्शविला आहे. या संबंधीचा एक व्हिडिओ त्याने आपल्या सोशल मीडिया अकाउंटवरून शेअर केला असून यावर नेटकऱ्यांनी उड्या घेतल्या आहेत. कार्तिक आर्यन हा एकपात्री कलाकार म्हणून प्रसिद्ध आहेच. आताही त्याने पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनावर एक एकपात्री सादर केली असून तो कोरोनाला घालवण्यासाठी सर्व भारतीयांना आवाहन करत आहे.

#CoronaStopKaroNa

My Appeal in my Style

Social Distancing is the only solution, yet @narendramodi we are with you Sir !! pic.twitter.com/qhQBZSdFAd

— Kartik Aaryan (@TheAaryanKartik) March 19, 2020