Navya Naveli Nanda: जया बच्चन त्या अभिनेत्रींपैकी एक आहेत ज्यांना लोकांसमोर आपल्या वैयक्तिक आयुष्याविषयी बोलायला आवडत नाही. काही दिवसांपूर्वी जया बच्चन यांनी एक वक्तव्य केलं होतं जे ऐकून सगळेच हैराण झाले होते. जया यांनी सांगितलं होतं की, नव्यानं लग्न न करता मुलाला जन्म दिला तरी त्यांना काहीच हरकत नसेल. जया बच्चन यांचे हे वक्तव्य जोरदार व्हायरल झालं आणि त्यावरनं त्यांना ट्रोलही केलं गेलं. (Navya Naveli Nanda reaction on jaya bachchan statement to have a child without marriage)

आता जया यांच्या या वक्तव्यावर नव्यानं स्पष्टिकरण दिलं आहे. नव्यानं सांगितलं आहे की, आजीचं हे वक्तव्य मला मुळीच खटकलं नाही. ती म्हणाली,''माझा जो पॉडकास्ट आहे ज्यात मी महिलांविषयीच्या अनेक विषयांवर बोलते. महिलांच्या स्वातंत्र्याविषयी आम्ही त्यात बोलतो तेव्हा तिचं हे म्हणणं चुकीचं नाही वाटत मला''.

तिनं हे देखील म्हटलं की, तिचा एक पॉडकास्ट महिलांचं आरोग्य आणि आरोग्यशास्त्र यावर आधारित आहे. आणि अशा विषयांवर बोलताना स्पष्ट बोलणं,सहज बोलणं,हातचं न राखता बोलणं आणि योग्य-विचारपूर्वक बोलणं खूप गरजेचं आहे. आजीनं देखील तिचे स्पष्ट विचार मांडले. ज्यात मला गैर वाटत नाही.

नव्या म्हणाली,''आपल्याला हे लक्षात घेतलं पाहिजे की आपण सोशल मीडियावर व्यक्त झालो की काही जण त्याला पाठिंबा देतात तर काही त्याचा विरोध करतात. आपल्या पॉडकास्टच्या माध्यमातून आपल्याला लोकांचे मनोरंजन देखील करायचे आहे'', असं नव्या म्हणाली.

नव्याविषयी बोलायचं झालं तर तिला अभिनयात मुळीच रस नाही. भले ती फिल्मी परिवारातून असली तरी तिला अभिनयात मुळीच रस नाही. तिला फक्त बिझनेस वुमन बनायचं आहे. तिला सर्व महिलांना दाखवून द्यायचं आहे की आपण उत्तम बिझनेस करू शकतो. नव्या काही एनजीओ सोबत जोडलेली आहे,जे अनेक सामाजिक मुद्द्यांवर काम करत आहेत. महिलांच्या विकासाशी संबंधित अनेक योजनांवर नव्या सध्या काम करत आहे.

नव्या अभिनय क्षेत्रात येणार नसली तरी तिचा भाऊ अगस्त्य नंदा मात्र लवकरच 'द आर्चिस' सिनेमातून बॉलीवूडमध्ये पदार्पण करणार आहे. या सिनेमातनं शाहरुखची सुहाना खान आणि श्रीदेवीची धाकटी लेक खुशी कपूर देखील बॉलीवूडमध्ये पदार्पण करत आहेत