Prasad Oak Video: मंजू सोबत डान्स करताना असं काय घडलं कि प्रसाद घाबरुन पळून गेला

Prasad Oak Video: अभिनेता प्रसाद ओक आणि त्याची बायको मंजिरी यांची जोडी सोशल मीडियावर चर्चेत असते. प्रसाद मंजिरीला प्रेमाने मंजू म्हणतो. या दोघांचे अनेक रील व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेत असतात.

नुकताच एक रील व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय. या व्हिडिओत मंजू सोबत रोमँटिक डान्स करण्याच्या तयारीत असलेला प्रसाद अचानक रस्त्यातून पळून गेलाय. काय झालंय नेमकं पाहूया..

(What happened while dance with Manju that Prasad oak ran away)

प्रसाद आणि त्याची लाडकी मंजू एकमेकांचा हात हातात घेत टीप टीप बरसा पाणी गाण्यावर डान्स करतात. आणि अचानक गाण्यातून एका बाईच्या ओरडण्याचा आवाज ऐकू येतो. हे ऐकताच प्रसाद मंजूकडे घाबरत बघून डान्स करता करता पळायला लागतो.

मंजू त्याला मागून थांबवत असते. या नवरा बायकोचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय. दोघांच्या या व्हिडिओला मराठी कलाकारांनी लाईक्स आणि कमेंट्स कमेंट्सचा वर्षाव केला आहे.

प्रसाद ओकला नुकतंच 'धर्मवीर' सिनेमासाठी फिल्मफेयर पुरस्कार मिळाला. प्रसाद ओकला 'धर्मवीर' या त्याच्या सिनेमासाठी उत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार मिळाला आहे.

त्यावेळी मंचावर दिसत आहे अभिनेत्री अश्विनी भावे..आणि तिच्याच हस्ते प्रसादला फिल्मफेअरची ब्लॅकलेडी मिळाली आहे.

प्रसादनं पोस्ट करत लिहिलं आहे,''अजून एक BLACK LADY घरात...!!!

ती पण अशा LADY च्या हातून

जिचा मी लहानपणापासून चाहता आहे. THE GORGEOUS...अश्विनी भावे...''

प्रसादचे 'चंद्रमुखी' आणि 'धर्मवीर' हे दोन्ही सिनेमे हिट ठरले.'चंद्रमुखी'चे दिग्दर्शन प्रसादने केले होते तर धर्मवीर चित्रपटात त्याने प्रमुख भूमिका बजावली होते.

लवकरच तो ज्येष्ठ अभिनेते निळू फुले यांच्या जीवनावर चित्रपट करणार आहे. त्यामुळे सध्या त्याची बरीच हवा आहे.

प्रसादच्या आजवरच्या प्रवासात त्याला भक्कम साथ दिली ती त्याच्या बायकोने म्हणजेच मंजिरी ओकने. प्रसाद मंजिरी विषयी कायमच भरभरून बोलत असतो.

कारण जेव्हा त्याने मनोरंजन क्षेत्रात करियर करायचं ठरवलं तेव्हा त्याला नातेवाइकांनीच प्रचंड विरोध केला, त्यावेळी मंजिरी त्याच्यासोबत उभी होती.