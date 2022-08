पाकिस्तानी गायक वहाब अली बुगती,आपल्याच देशात ज्याचं आयुष्य होत्याचं नव्हतं झालं

Pakistani SInger wahab ali bugti: पाकिस्तानचा प्रसिद्ध गायक वहाब अली बुगतीच्या आवाजाची सध्या जगभरात चर्चा होत आहे. आपल्या दमदार आवाजानं लोकांना वेड लावणाऱ्या वहाब अली बुगतीची सध्याची अवस्था मात्र फारशी काही ठीक नाही. पाकिस्तानात आलेल्या पुरामुळं सध्या त्याला स्वतःचं घर सोडून रहावं लागत आहे.(Who is Coke Studio fame kana yaari wahab ali bugti,not in good condition in his own country pakistan...read)

वहाबचे चाहते सोशल मीडियावर लोकांकडे त्याच्यासाठी मदतीचं आवाहन करत आहेत. पण तुम्हाला माहित आहे का एक सर्वसाधारण व्यक्ती ते स्टारपदापर्यंतचा प्रवास वहाबसाठी सोपा नव्हता. वहाब अली बुगती एक बलुची पाकिस्तानी गायक आहे. २०२२ मध्ये वहाब प्रसिद्ध पाकिस्तानी टी.व्ही सीरिज Coke Studio मध्ये दिसला होता. कोक स्टुडिओत परफॉर्म केल्यानंतर वहाब चर्चेत आला होता. त्यानं शो मध्ये 'काना यारी' हे गाणं गाऊन प्रत्येकाला वेड लावलं होतं.

वहाब गेल्या अनेक वर्षांपासून संगीताशी जोडला गेलेला आहे. त्याचा एक गाण्याचा ग्रुप आहे. कितीतरी गायक वहाबसोबत गातात. संगीताच्या दुनियेत आपली ओळख बनवण्यासाठी त्याला खूप मेहनत करावी लागली. वहाब जेव्हा प्रोफेशनल रकॉर्डिंग स्टूडिओपर्यंत पोहोचू शकला नाही तेव्हा त्यानं ट्रे़डिशनल इन्स्ट्रुमेंट्स वाजवून गाणं गायला सुरुवात केली. ते सगळेच आता ट्रेडिशनल इन्स्ट्रुमेंट्सच्या तालावरच गातात. वहाब याचे कितीतरी म्युझिक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताना दिसत आहे.

वहाबचे स्वतःचे एक युट्युब चॅनल आहे. युट्यूब चॅनलवर वहाब आपले म्युझिक व्हिडीओ अपलोड करत असतो. पण एक गायक म्हणून त्याला खरी ओळख ही कोक स्टुडिओत गाऊन मिळाली.

वहाब सध्या कठीण प्रसंगातून जात आहे,कारण पाकिस्तानात अनेक ठिकाणी पुरानं थैमान घातलं आहे. ज्यात एक विभाग असा आहे जिथे वहाब अली राहतो. नसीराबाद हे ठिकाण सध्या पुरानं वेढलं आहे. वहाबचं आयुष्य जे व्यवस्थित सुरू होतं,पण अचानक आलेल्या पुरान सगळंच उद्धव्स्त झालं आहे. पुराच्या वाढणाऱ्या पाण्यानं लोकांची घरं वाहून गेलीयत. एका क्षणात वहाबला कुटुंबासोबत आपलं राहतं घर सोडावं लागलं.

वहाब अली नसीराबाद,बलुचिस्तान,पाकिस्तान इथं राहणारा आहे. त्याचे शिक्षण हे सरकारी शाळेतून झाले आहे. कॉलेजचं शिक्षण त्यानं बलुचिस्तानच्या युनिव्हर्सिटीतून केलं आहे. वहाबचं लग्न झालं असून,त्याला एक मुलगा देखील आहे. मुलाचे नाव समीर खान आहे.