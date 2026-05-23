Bachchu Kadu on Uddhav Thackeray: 'पाठिंबा दिला म्हणून उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री', बच्चू कडूंचे जशास तसे उत्तर

Uddhav Thackeray CM support : प्रहार जनशक्ती पक्षाचे प्रमुख आमदार बच्चू कडू यांनी शिवसेना (ठाकरे गट) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या वक्तव्याला जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. महाविकास आघाडी सरकार स्थापनेच्या काळात आपण उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्रीपदासाठी पाठिंबा दिला होता, मात्र त्याबदल्यात दिलेला शब्द पाळला गेला नाही, असा दावा बच्चू कडूंनी केला. एका वृत्तवाहिनीशी संवाद साधताना त्यांनी हा गौप्यस्फोट केला.."उद्धव ठाकरे यांच्याकडून अशा प्रकारच्या वक्तव्याची अपेक्षा नव्हती. मला त्यांना एकच प्रश्न विचारायचा आहे, तुम्ही आधी मुख्यमंत्री झालात की मी आधी राज्यमंत्री झालो? त्यांनी याचा विचार करावा," असे बच्चू कडू म्हणाले..महाविकास आघाडी सरकार स्थापन होण्याच्या काळातील राजकीय घडामोडींवर भाष्य करताना बच्चू कडूंनी सांगितले की, त्या वेळी मुख्यमंत्री कोणत्या पक्षाचा होणार याबाबत संभ्रम होता. "त्या काळात माझ्या पक्षाचे दोन आमदार होते. शिवसेना माझ्या विरोधात निवडणूक लढली होती. एवढेच नाही तर उद्धव ठाकरेंनी माझ्या विरोधात सभा घेतल्या होत्या," असेही त्यांनी नमूद केले.."जेव्हा महाविकास आघाडीचं सरकार सत्तेत येण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या, तेव्हा काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजपा या सगळ्या पक्षांकडून मला ऑफर होत्या. मात्र, तेव्हा एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांची आणि माझी भेट घालून दिली. त्यानंतर मलाही वाटलं की आपण उद्धव ठाकरे यांना पाठिंबा दिला पाहिजे. मग तेव्हा आम्ही देखील त्यांच्या घरी जाऊन मुख्यमंत्री पदासाठी उद्धव ठाकरे यांना पाठिंबा होता", असं बच्चू कडू यांनी म्हटलं आहे..Uddhav Thackeray on Bacchu Kadu : उद्धव ठाकरेंचा बच्चू कडूंवर 'प्रहार', "मंत्री केलं, ही माझी चूक", कार्यकर्त्यांनी सोडली पक्षाची साथ.तसेच, "आम्ही उद्धव ठाकरेंच्या घरी जाऊन त्यांना मुख्यमंत्रीपदासाठी पाठिंबा दिला होता. त्यावेळी मला कॅबिनेट मंत्रिपद देण्याचा शब्द देण्यात आला होता. मात्र प्रत्यक्षात राज्यमंत्रिपद देण्यात आले," असा आरोपही बच्चू कडूंनी केला. बच्चू कडू यांच्या या वक्तव्यामुळे राज्यातील राजकीय वर्तुळात पुन्हा चर्चांना उधाण आले असून, महाविकास आघाडीच्या काळातील पडद्यामागील घडामोडींवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.