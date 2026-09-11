Lalbaugcha Raja First Look 2026 : ही शान कुणाची...! लालबागच्या राजाची पहिली झलक समोर; भव्य मंदिरसदृश प्रवेशद्वार अन् महाकाय त्रिशूळाची चर्चा, पाहा खास Photo

मुंबई : मुंबईच्या गणेशोत्सवाचे प्रमुख आकर्षण असलेल्या लालबागच्या राजाची 2026 मधील पहिली झलक गणेशभक्तांना पाहायला मिळाली आहे. पारंपरिक पद्धतीने लालबागच्या राजाचे दर्शन घडवण्यात आले असून, बाप्पाचे मनमोहक रूप पाहण्यासाठी भाविकांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे..यंदा लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे 93 वे वर्ष आहे. मंडळाच्या अधिकृत माहितीनुसार, यंदाचा गणेशोत्सव 14 सप्टेंबर 2026 ते 25 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत साजरा होणार आहे. गणेश चतुर्थीला उत्सवाला सुरुवात होऊन अनंत चतुर्दशीला विसर्जन सोहळ्याने सांगता होईल..मंदिरसदृश प्रवेशद्वार अन् महाकाय त्रिशूळयंदाच्या लालबागच्या राजाच्या सजावटीने गणेशोत्सव सुरू होण्यापूर्वीच लक्ष वेधून घेतले आहे. मंडपाच्या प्रवेशद्वाराला भव्य मंदिराचे स्वरूप देण्यात आले असून, परिसरात उभारण्यात आलेला महाकाय त्रिशूळ विशेष आकर्षण ठरत आहे..BRICS Summit 2026 : पीएम मोदींनी पुतिन यांना भेट दिलेला 'तिरुक्कुरल' ग्रंथ काय आहे? जाणून घ्या संत तिरुवल्लुवर यांचा इतिहास.मंदिराची रचना, त्रिशूळ आणि भगवान शंकराशी संबंधित सजावटीमुळे यंदाच्या दरबाराची थीम महाकाल किंवा शिवतत्त्वाशी संबंधित असल्याची चर्चा गणेशभक्तांमध्ये सुरू आहे. मात्र, बाप्पाच्या दरबाराचे संपूर्ण स्वरूप समोर आल्यानंतरच याबाबत अधिक स्पष्टता येणार आहे..9 जूनपासून उत्सवाच्या तयारीला सुरुवातयंदाच्या गणेशोत्सवाच्या तयारीला 9 जून रोजी श्री गणेश मुहूर्त पूजनाने सुरुवात झाली होती. त्यानंतर मंडळाकडून मंडप, सजावट आणि इतर तयारीला वेग देण्यात आला. आता लालबागच्या राजाची पहिली झलक समोर आल्याने मुंबईसह देशभरातील गणेशभक्तांचे लक्ष लालबागकडे लागले आहे..‘नवसाला पावणारा गणपती’ म्हणून श्रद्धालालबागच्या राजाला भाविकांमध्ये ‘नवसाला पावणारा गणपती’ अशी विशेष श्रद्धा आहे. दरवर्षी महाराष्ट्रासह देशाच्या विविध भागांतून तसेच परदेशातूनही मोठ्या संख्येने भाविक लालबागमध्ये दाखल होतात. मुखदर्शन आणि चरणदर्शनासाठी भाविकांच्या लांबच लांब रांगा लागतात..25 सप्टेंबरला अनंत चतुर्दशीयंदाही लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी मोठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे. गणेश चतुर्थी अवघ्या काही दिवसांवर आल्याने बाप्पाच्या पहिल्या झलकने गणेशभक्तांचा उत्साह आणखी वाढला आहे. यंदाचा गणेशोत्सव 14 सप्टेंबरपासून सुरू होणार असून 25 सप्टेंबरला अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी त्याची सांगता होणार आहे..लालबागचा राजा कुठे आहे?लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचा मंडप लालबाग मार्केट, श्री गणेश नगर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोड, परळ, मुंबई – 400012 येथे आहे. दरम्यान, मुंबईबाहेरून येणाऱ्या भाविकांसाठी रेल्वेने प्रवास करणे सोयीचे ठरू शकते. लालबागच्या राजाच्या प्रथम दर्शनानंतर आता बाप्पाच्या प्रत्यक्ष दर्शनासाठी मुंबईत भाविकांची मोठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.