मुंबई

Lalbaugcha Raja First Look 2026 : ही शान कुणाची...! लालबागच्या राजाची पहिली झलक समोर; भव्य मंदिरसदृश प्रवेशद्वार अन् महाकाय त्रिशूळाची चर्चा, पाहा खास Photo

Lalbaugcha Raja 2026 first look Ganeshotsav darshan : यंदा लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे 93 वे वर्ष आहे.
Lalbaugcha Raja 2026 first look and darshan details

Lalbaugcha Raja 2026 first look and darshan details

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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मुंबई : मुंबईच्या गणेशोत्सवाचे प्रमुख आकर्षण असलेल्या लालबागच्या राजाची 2026 मधील पहिली झलक गणेशभक्तांना पाहायला मिळाली आहे. पारंपरिक पद्धतीने लालबागच्या राजाचे दर्शन घडवण्यात आले असून, बाप्पाचे मनमोहक रूप पाहण्यासाठी भाविकांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.

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