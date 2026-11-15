मुंबई

Mumbai CNG Price Hike : मुंबईकरांना महागाईचा आणखी एक झटका! सीएनजी दरात वाढ; वाहनचालकांसह घरगुती ग्राहकांना फटका

Mumbai Gas Price : मुंबईकरांना महागाईचा आणखी एक फटका बसला आहे. महानगर गॅस लिमिटेडने सीएनजी दरात वाढ केली आहे. नवीन दर किती? वाहनचालक आणि घरगुती ग्राहकांच्या खिशावर किती भार पडणार?
Mumbai CNG Price Hike

Mumbai CNG Price Hike

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

CNG Price Increase : मुंबईकरांना महागाईचा आणखी एक झटका बसला आहे. इंधन दरवाढीमुळे वाहनचालकांचे आर्थिक गणित बिघडले असतानाच आता सीएनजीच्या दरातही वाढ करण्यात आली आहे. महानगर गॅस लिमिटेडने सीएनजीच्या दरात प्रतिकिलो १ रुपये ५० पैशांची वाढ केली आहे. त्यामुळे मुंबई आणि आसपासच्या परिसरात सीएनजीचा दर प्रतिकिलो ९१ रुपये ५० पैसे झाला आहे. ही दरवाढ १४ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपासून लागू झाली आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
cng
CNG Gas
CNG Pump
CNG production project
CNG price increase Mumbai
what affects CNG prices
CNG rates in India
why is CNG expensive
CNG price fluctuations
CNG gas meter availability