Mumbai CNG Price Hike : मुंबईकरांना महागाईचा आणखी एक झटका! सीएनजी दरात वाढ; वाहनचालकांसह घरगुती ग्राहकांना फटका

CNG Price Increase : मुंबईकरांना महागाईचा आणखी एक झटका बसला आहे. इंधन दरवाढीमुळे वाहनचालकांचे आर्थिक गणित बिघडले असतानाच आता सीएनजीच्या दरातही वाढ करण्यात आली आहे. महानगर गॅस लिमिटेडने सीएनजीच्या दरात प्रतिकिलो १ रुपये ५० पैशांची वाढ केली आहे. त्यामुळे मुंबई आणि आसपासच्या परिसरात सीएनजीचा दर प्रतिकिलो ९१ रुपये ५० पैसे झाला आहे. ही दरवाढ १४ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपासून लागू झाली आहे..महानगर गॅस लिमिटेडने आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थिती आणि नैसर्गिक वायूच्या वाढलेल्या किमतींमुळे दरवाढीचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे. पश्चिम आशियातील तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात गॅसच्या किमती वाढल्या आहेत. तसेच देशांतर्गत गॅस पुरवठ्यात कपात झाल्याने महागड्या आयात केलेल्या नैसर्गिक वायूवर अवलंबून राहावे लागत आहे. त्यामुळे कंपनीच्या गॅस खरेदी खर्चात वाढ झाली आहे..CNG PNG Rate Increase : सीएनजी’, ‘पीएनजी’च्या दरात वाढ; ‘सीएनजी’ प्रतिकिलो ९९ रुपये, तर.......रिक्षा-टॅक्सीचालकांच्या अडचणी वाढणारसीएनजीच्या दरवाढीचा सर्वाधिक फटका रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांना बसण्याची शक्यता आहे. आधीच वाढत्या इंधन खर्चामुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या चालकांना आता सीएनजीसाठी अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत. त्यामुळे वाहन चालवण्याचा खर्च वाढणार असून, व्यवसायातील नफ्यावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. खासगी सीएनजी वाहनधारकांनाही या दरवाढीचा आर्थिक भार सहन करावा लागणार आहे..दरम्यान, वाढलेल्या गॅस खरेदी खर्चाची अंशतः भरपाई करण्यासाठी आणि ग्राहकांना सीएनजीचा नियमित पुरवठा सुरू ठेवण्यासाठी दरवाढ आवश्यक असल्याचे महानगर गॅस लिमिटेडने म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.