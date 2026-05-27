CNG दर स्थिर, पण महागाईचा फटका! मुंबईत ऑटो-टॅक्सी भाडे वाढणार? युनियनचा प्रशासनाला प्रस्ताव

Mumbai CNG Price Auto Taxi Fare Hike: महानगर गॅस लिमिटेडने मुंबईत सीएनजीचे दर ८४ रुपये प्रति किलोवर स्थिर ठेवले आहेत. असे असूनही, वाढत्या महागाईमुळे ऑटो-टॅक्सी संघटनांनी भाडेवाढीची मागणी केली आहे.
Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : दिल्ली-एनसीआरमध्ये सीएनजीच्या दरात पुन्हा एकदा वाढ झाल्याने मुंबईतील ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. महानगर गॅस लिमिटेडने शहरातील सीएनजीचे दर ८४ रुपये प्रति किलोवर स्थिर ठेवले आहेत. मात्र, सतत वाढणाऱ्या इंधनाच्या किमती आणि महागाईच्या दबावामुळे मुंबईतील ऑटो-रिक्षा चालकांची चिंता वाढली आहे. रिक्षा संघटनांचे म्हणणे आहे की, परिचालन खर्च सतत वाढत असल्याने सध्याच्या दरात वाहने चालवणे कठीण होत आहे.

