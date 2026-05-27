CNG दर स्थिर, पण महागाईचा फटका! मुंबईत ऑटो-टॅक्सी भाडे वाढणार? युनियनचा प्रशासनाला प्रस्ताव

मुंबई : दिल्ली-एनसीआरमध्ये सीएनजीच्या दरात पुन्हा एकदा वाढ झाल्याने मुंबईतील ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. महानगर गॅस लिमिटेडने शहरातील सीएनजीचे दर ८४ रुपये प्रति किलोवर स्थिर ठेवले आहेत. मात्र, सतत वाढणाऱ्या इंधनाच्या किमती आणि महागाईच्या दबावामुळे मुंबईतील ऑटो-रिक्षा चालकांची चिंता वाढली आहे. रिक्षा संघटनांचे म्हणणे आहे की, परिचालन खर्च सतत वाढत असल्याने सध्याच्या दरात वाहने चालवणे कठीण होत आहे..चालकांचे म्हणणे आहे की, जर इंधनाच्या किमती अशाच वाढत राहिल्या तर, मुंबईतील ऑटोच्या भाड्याचे दरही येत्या काही दिवसांत सुधारित करावे लागतील. देशभरात इंधनाच्या वाढत्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर, मंगळवारी मुंबईकरांना काहीसा दिलासा मिळाला, जेव्हा महानगर गॅस लिमिटेडने मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशात सीएनजीच्या दरात वाढ केली नाही. मुंबईत सीएनजीचा दर सध्या ८४ रुपये प्रति किलोवर स्थिर आहे..या महिन्याच्या १४ मे रोजी एमजीएलने केलेल्या दरवाढीनंतर हा दर लागू करण्यात आला आहे. या दरबदलामुळे लाखो टॅक्सी आणि ऑटोरिक्षा चालक व प्रवाशांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असला तरी, शहरातील ऑटो भाडेवाढीची मागणी पुन्हा एकदा तीव्र झाली आहे. मुंबईतील ऑटो-रिक्षा संघटनांचे म्हणणे आहे की, गेल्या काही महिन्यांपासून सीएनजी, पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सातत्याने होत असलेल्या वाढीमुळे चालकांचा परिचालन खर्च लक्षणीयरीत्या वाढला आहे..याव्यतिरिक्त, महागाई आणि ग्राहक किंमत निर्देशांकातील वाढीचाही चालकांच्या आर्थिक परिस्थितीवर परिणाम झाला आहे. संघटनेच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे की, सध्याच्या भाड्यांमध्ये वाहने चालवणे दिवसेंदिवस कठीण होत आहे. मुंबईत ऑटोरिक्षाचे किमान भाडे ₹26 आहे, तर मूळ भाड्यानंतर प्रवाशांकडून प्रति किलोमीटर ₹17.14 आकारले जातात. सध्याची परिस्थिती पाहता हा दर प्रति किलोमीटर ₹18.17 पर्यंत वाढवला पाहिजे, असा युनियनचा दावा आहे..त्याचप्रमाणे, काळ्या-पिवळ्या टॅक्सींचे किमान भाडे पहिल्या 1.5 किलोमीटरसाठी ₹31 आहे. त्यानंतर, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटरसाठी अंदाजे ₹20.66 शुल्क आकारले जाते. वाढत्या इंधन दरांचा परिणाम गंभीर असल्याचे लक्षात घेऊन, अनेक संघटनांनी परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन भाडेवाढीची मागणी केली आहे. त्यांनी बी. खटुआ समितीच्या शिफारशींच्या आधारे सरकारला एक नवीन भाडे प्रस्तावही सादर केला आहे..मुंबई शहरातील वाहतूक तज्ज्ञांच्या मते, जर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या आणि गॅसच्या किमती वाढत राहिल्या, तर येत्या काही दिवसांत मुंबईतील सीएनजीच्या दरांवर परिणाम होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत, ऑटो आणि टॅक्सीच्या भाडेवाढीचा मुद्दा अधिक गंभीर होऊ शकतो. त्यांच्या मते, सध्या तरी सीएनजीचे दर स्थिर असल्याने मुंबईतील प्रवाशांना दिलासा मिळाला आहे.