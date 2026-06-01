Mumbai Weather: उकाडा दूर होणार, मुंबईसह 'या' जिल्ह्यात पावसाच्या सरी कोसळणार; आएमडीचा सतर्कतेचा इशारा

मुंबई : मुंबईत रविवार (ता. ३१ मे) रोजी उपनगर विभागात पावसाच्या सरी कोसळल्या. यामुळे उन्हाच्या झळांपासून हैराण झालेल्या मुंबईकरांना दिलासा मिळाला. मात्र त्यानंतर कडक ऊन पडल्यामुळे घामाच्या धारांनी नागरिक चिंब झाले. परंतु आता हा उकाडा कायमचा नाहीसा होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. .हवामान विभागाने मुंबईसह उपनगरात पुढील आठवड्यात मान्सूनचे आगमन होण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. ज्यामुळे उष्णता आणि दमटपणामुळे त्रस्त असलेल्या मुंबईकरांना पावसाच्या सरींपासून दिलासा मिळणार आहे. मात्र यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहण्याची शक्यता आहे..'या' जिल्ह्यांना यलो अलर्टहवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, पुढील तीन दिवस मुंबईत हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यांसाठी 'यलो अलर्ट' जारी करण्यात आला आहे. ठाण्यात सोमवारपासून (ता. १) विजांचा कडकडाट आणि ताशी ३०-४० किमी वेगाने वारे वाहतील. ३ जूनपर्यंत हिच स्थिती कायम राहणार असल्याचा अंदाज आहे..तर पालघर जिल्ह्यासाठी २ जून हा दिवस अधिक सतर्कतेचा असणार आहे. या दिवशी जिल्ह्यात काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाट तसेच मध्यम पावसासोबत ताशी ४० ते ५० किमी वेगाने तीव्र वादळी वारे वाहण्याची शक्यता आहे..पावसाची ९० टक्के शक्यताकोकणातील रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसाठीही पावसाचा इशारा जारी करण्यात आला आहे. सोमवार आणि मंगळवार रोजी मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता आहे. दरम्यान, हवामान विभागाने नैऋत्य मान्सूनचा दुसरा दीर्घकालीन अंदाज जाहीर केला आहे. त्यानुसार, जून ते सप्टेंबर २०२६ या चार महिन्यांच्या हंगामात देशातील एकूण पावसाच्या केवळ ९० टक्के पाऊस अपेक्षित आहे.