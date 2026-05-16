Chhatrapati Sambhaji Maharaj Procession : छत्रपती संभाजी महाराजांच्या मिरवणूकीला पोलिसांनी परवानगी नाकारली, शिव-शंभू समर्थक आक्रमक, गारगोटीत तणाव

Sambhaji Maharaj rally controversy : वाघापूर (ता. भुदरगड) येथील छत्रपती शंभूराजे प्रतिष्ठान यांच्या वतीने १३ ते १५ मेदरम्यान छत्रपती संभाजीराजे जयंती साजरी करण्यात आली. जयंतीच्या अखेरच्या दिवशी शुक्रवारी मिरवणुकीसाठी परवानगी नाकारल्याने गावातील युवकांनी उत्सव मंडपासमोरच ठिय्या मारून आंदोलन केले. यामध्ये युवकांबरोबरच महिलांचीही मोठी गर्दी होती..सुमारे दोन तास युवक व महिलांनी ठिय्या मारूनदेखील प्रशासनाने साफ दुर्लक्ष केले. गावाच्या वतीने पोलिस प्रशासनाचा निषेध व्यक्त करण्यात आला. रात्री अकरापर्यंत या घटनेवर कोणताही निर्णय न झाल्याने युवकांनी शनिवारी सायंकाळी पाच वाजता गावातून मिरवणूक काढण्याचा इशारा दिला आहे..Kolhapur Tourism Project : पर्यटकांसाठी खुशखबर! 12 वर्षांपासून बंद असलेल्या काळम्मावाडी धरण उद्यानाचा होणार कायापालट; पाहा काय आहे सरकारचा प्लॅन?.दरम्यान, पोलिस निरीक्षक गोरख चौधर यांच्याशी संपर्क केला असता, ‘कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, जातीय तेढ निर्माण होऊ नये, यासाठी परवानगी दिली नाही, असे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, या घटनेमुळे गावात तणावपूर्ण वातावरण आहे. गावास पोलिस छावणीचे स्वरूप आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.