Jantar Mantar Student Protest : दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनामागे 'हे' मोठे षडयंत्र? खासदार महाडिकांच्या दाव्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ, विरोधी पक्षांवर घणाघात

कोल्हापूर : दिल्ली येथील विद्यार्थी आंदोलनाचा काँग्रेस, शिवसेना ठाकरे गट, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी अशा विरोधी पक्षांनी गैरफायदा घेत देशात अराजकता माजवण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप खासदार धनंजय महाडिक यांनी येथे प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना (Dhananjay Mahadik opposition allegations) केला. शासकीय विश्रामगृह येथे त्यांनी प्रसिद्धी माध्यमांशी संवाद साधला..खासदार महाडिक म्हणाले, आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा घेणे, यावरून मोदी सरकारची विद्यार्थ्यांप्रती संवेदनशीलता दिसून येत आहे. ‘नीट’ची पुन्हा परीक्षा घेऊन लाखो विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रियेत सामावून घेतले आहे..राहुल गांधींना हे आंदोलन तेवत ठेवायचे होते; परंतु विद्यार्थ्यांचा वापर करून राजकीय पोळी भाजण्याचा त्यांचा मानस उधळून लावला. विरोधकांकडे कोणतेही काम उरलेले नसल्याने मागण्या मान्य झाल्यानंतरही मोर्चा काढणे चुकीचे आहे. जंतर-मंतरवरील आंदोलनात मूळ विद्यार्थी नसून, राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते सहभागी झाले होते आणि तेथे खालच्या पातळीवर घोषणाबाजी झाली..Gokul Election 2026 : 'मी गोकुळची निवडणूक...'; मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या एका विधानाने कोल्हापूरच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट, नेमके काय म्हणाले?.२०१४ पूर्वी काँग्रेस सरकारच्या काळात ५८ वेळा पेपर फुटले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आणलेल्या नव्या कठोर कायद्याचे महाडिक यांनी स्वागत केले. या कायद्यामुळे १० वर्षांची शिक्षा, १० कोटींचा दंड आणि तीन महिन्यांत निकाल लागल्यास भविष्यात अशा घटनांना निश्चितच चाप बसेल. भारताला २०४७ पर्यंत महासत्ता बनविण्यापासून रोखण्यासाठीच विरोधी शक्ती असे उद्योग करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.