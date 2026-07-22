Sadabhau Khot Education : 'नीट विरोधात आंदोलन करणारे विद्यार्थी आतंकवादी'; असे म्हणणाऱ्या सदाभाऊ खोतांचे शिक्षण झाले तर किती?

Sadabhau Khot Qualification : दिल्लीतील NEET पेपरफुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या आंदोलनावर माजी राज्यमंत्री तथा विद्यमान आमदार सदाभाऊ खोत यांनी केलेल्या वक्तव्यानंतर राज्यात राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर टीका केल्यानंतर आता सोशल मीडियावर खोत यांच्या शैक्षणिक पात्रतेचीही चर्चा सुरू झाली असून त्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रातील माहिती व्हायरल होत आहे..निवडणूक प्रतिज्ञापत्रानुसार, सदाभाऊ खोत (सदाशिव रामचंद्र खोत) यांची शैक्षणिक पात्रता सातवी उत्तीर्ण अशी नमूद आहे. त्यांनी 1980 मध्ये न्यू इंग्लिश स्कूल, रेठरेधरन (ता. वाळवा, जि. सांगली) येथून सातवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केल्याची नोंद प्रतिज्ञापत्रात आहे..काय म्हणाले सदाभाऊ खोत?दिल्लीतील NEET पेपरफुटी आंदोलनावर प्रतिक्रिया देताना खोत यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी अयोग्य असल्याचे म्हटले. "NEET पेपरफुटी प्रकरणाशी धर्मेंद्र प्रधान यांचा थेट संबंध नाही. या प्रकरणाची चौकशी सुरू असून दोषींना अटक करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी योग्य नाही," असे ते म्हणाले..यावेळी त्यांनी इंडिया आघाडी आणि महाविकास आघाडीवरही निशाणा साधला. "केंद्र आणि राज्य सरकारविरोधात जाणीवपूर्वक वातावरण तयार केले जात आहे. काही सोशल मीडिया गट आणि राजकीय पक्ष आंदोलनाला चिथावणी देत आहेत. देशात अशांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. इंडिया आघाडी आणि महाविकास आघाडी दहशतवादासारखी परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत," असा दावा त्यांनी केला.तसेच, "केंद्रात नरेंद्र, राज्यात देवेंद्र आणि शिक्षणात धर्मेंद्र आहेत. त्यामुळे धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा सरकारने अजिबात घेऊ नये," असेही खोत यांनी स्पष्ट केले..विद्यार्थ्यांचा संतापखोत यांच्या वक्तव्यावर आंदोलनात सहभागी विद्यार्थ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. "सरकारविरोधात बोलणाऱ्यांना दहशतवादी ठरवण्याची भाषा सुरू आहे. आम्ही ग्रामीण भागातील आणि देशभरातून शिक्षणासाठी आलेले विद्यार्थी आहोत. आम्हाला दहशतवादी म्हणणे हा तरुणांचा अपमान आहे," अशी प्रतिक्रिया विद्यार्थ्यांनी दिली..Sadabhau Khot Statement : 'दिल्लीत आंदोलन करणारे विद्यार्थी नाहीत, दहशतवादी आहेत'; सदाभाऊ खोतांची आंदोलकांवर टीका.शिक्षणावरून सोशल मीडियात चर्चाया वादाच्या पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियावर सदाभाऊ खोत यांच्या शैक्षणिक पात्रतेबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे. त्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रातील माहितीनुसार ते सातवी उत्तीर्ण असल्याचे समोर आले असून, विद्यार्थ्यांवरील त्यांच्या वक्तव्याशी संबंधित विविध प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर उमटत आहेत. मात्र, एखाद्या व्यक्तीचे शैक्षणिक पात्रता आणि त्यांची राजकीय भूमिका हे स्वतंत्र विषय असून सध्या चर्चेचा केंद्रबिंदू त्यांच्या वक्तव्यामुळे निर्माण झालेला वाद ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.