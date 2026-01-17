कोल्हापूर

Satej Patil : सीएम, उपमुख्यमंत्री, ४ मंत्री, १२ आमदार, १ खासदार; 'सगळ्यांच्या विरोधाला एकटा बास', सतेज पाटलांचं कसं होतं मायक्रो प्लॅनिंग

Micro Planning Election Strategy : मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार, खासदार भाजपच्या प्रचाराला आले. पण सतेज पाटलांचं मायक्रो प्लॅनिंग यशस्वी ठरलं, यामागचं राजकीय गणित उलगडणारे विश्लेषण.
Sandeep Shirguppe
Congress Leader Satej Patil News : केंद्रात आणि राज्यातील सत्तेच्या जोरावर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, खासदार आणि डझनभर आमदारांची फौज कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत सत्तेसाठी काँग्रेसविरोधात रिंगणात उतरली. मात्र, कोणी, कितीही करू दे विरोध, ‘त्याला एकटा बास’ म्हणत कोल्हापूर महानगरपालिकेत एकहाती तब्बल ३५ उमेदवार जिंकत आमदार सतेज पाटील यांनी आपली ताकद सिद्ध केली आहे.

