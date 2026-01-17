Satej Patil : सीएम, उपमुख्यमंत्री, ४ मंत्री, १२ आमदार, १ खासदार; 'सगळ्यांच्या विरोधाला एकटा बास', सतेज पाटलांचं कसं होतं मायक्रो प्लॅनिंग

Congress Leader Satej Patil News : केंद्रात आणि राज्यातील सत्तेच्या जोरावर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, खासदार आणि डझनभर आमदारांची फौज कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत सत्तेसाठी काँग्रेसविरोधात रिंगणात उतरली. मात्र, कोणी, कितीही करू दे विरोध, ‘त्याला एकटा बास’ म्हणत कोल्हापूर महानगरपालिकेत एकहाती तब्बल ३५ उमेदवार जिंकत आमदार सतेज पाटील यांनी आपली ताकद सिद्ध केली आहे..महानगरपालिका निवडणुकीसाठी आमदार सतेज पाटील यांनी ‘कोल्हापूर कस्सं? तुम्ही म्हणशीला तस्सं’ या टॅगलाईनखाली थेट लोकांमध्ये जाऊन कोल्हापूरच्या विकासाबाबत मते जाणून घेतली. यादरम्यान, महायुतीच्या नेत्यांनी आमदार सतेज पाटील यांना थेट पाईपलाईनवरून घेरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, थेट पाईपलाईनबाबतची त्यांनी पुराव्यानिशी लोकांसमोर मांडलेली वस्तुस्थिती लोकांना भावली असल्याचे आजच्या निकालातून दिसून येत आहे..महाविकास आघाडीतील घटक पक्षाच्या जागा वाटपावरून त्यांच्यावर टीका झाली. राष्ट्रवादी शरद पवार गटाला अपेक्षित जागा देण्याबाबत त्यांनी फारकत घेतली. शिवसेनेने (उबाठा) मिळालेल्या जागावर समाधान मानत ताकदीने निवडणूक लढवली. यामध्ये शिवसेनेला केवळ एका जागेवर विजय मिळवता आला आहे. कोणत्याही निवडणुका आल्यानंतर त्यांच्यावर हॉटेल, दवाखाना आणि महाविद्यालयावरून वैयक्तिक टीका केली जाते, तशी या निवडणुकीतही झाली. कसबा बावडा येथे झालेल्या सभेत या टीकेला आमदार सतेज पाटील यांचे भाऊ डॉ. संजय डी. पाटील यांनी भावनिक उत्तर देत या सर्व संस्थांमधून किती नोकऱ्या, शिक्षणातून मदत केली जाते याचा ऊहापोह केला..Kolhapur Political Analysis : कोल्हापुरात विनय कोरेंचा पक्ष 'बी' टीम'च ठरली, सर्वात मोठा धक्का सतेज पाटलांना, भाजपचंही नुकसान.प्रचारादरम्यान अनेक वैयक्तिक, राजकीय टीकांना सकारात्मक आणि विकासाच्या नियोजनानुसार उत्तर दिल्याने लोकांनीही स्वागत करत त्याची पोच मतातून दिल्याचे दिसून येत आहे. एकूण एवढ्या मोठ्या सत्तेला टक्कर देत खासदार शाहू महाराज यांच्याव्यतिरिक्त आमदार पाटील यांच्यासोबत जिल्ह्यात कोणीही खमक्या नेता नाही. राज्य पातळीवरील काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याशिवाय दुसऱ्या मोठ्या नेत्यांच्या सभा झाल्या नाहीत..याउलट महायुतीकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, खासदार धनंजय महाडिक आणि महायुतीचे बारा आमदार यांनी प्रत्यक्ष महापालिका निवडणुकीत सक्रिय सहभाग घेतला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.