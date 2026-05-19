रासायनिक खतांचा संतुलित वापर आवश्यक : मेटे

उद्धट, ता. १९ : ‘‘जमिनीचे आरोग्य टिकवून कमी खर्चात विक्रमी उत्पादन घेण्यासाठी रासायनिक खतांचा संतुलित वापर आवश्यक आहे. खतांची बचत हाच यशस्वी शेतीचा मूलमंत्र आहे,’’ असे प्रतिपादन मंडळ कृषी अधिकारी जयकुमार मेटे यांनी केले.
पवारवाडी (ता. इंदापूर) येथे महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग व कृषी सेवा केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने १८ मे रोजी माती परीक्षणावर आधारित कृषी निविष्ठांच्या वाजवी वापराबाबत मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित केला होता. यावेळी उपकृषी अधिकारी राजू घुले व सहाय्यक कृषी अधिकारी शिवराज मचाले यांनीही शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले.
मेटे पुढे म्हणाले की, सुरुवातीच्या काळात तीव्र रसायनांच्या वापरामुळे मानवी आरोग्यावर अनिष्ट परिणाम होतात. हे टाळण्यासाठी हिरवळीची खते, शेणखत आणि जिवाणू खतांचा वापर वाढवावा. ताग, धेंचा यांसारखी पिके जमिनीत गाडल्यास सुपीकता वाढते. जैविक बीज प्रक्रियेमुळे २५ ते ३० टक्के रासायनिक खतांची बचत होऊ शकते. मुबलक सेंद्रिय खतांमुळे जमिनीतील सूक्ष्म जीवांची संख्या वाढून उत्पादन वाढते, असेही त्यांनी सांगितले.
या कार्यक्रमाचे आयोजन सहाय्यक कृषी अधिकारी शिवराज मचाले यांनी केले होते.

