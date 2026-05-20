उच्चसुरक्षा नंबर प्लेटसाठी ३० जूनची अंतिम मुदत

पुणे, ता. २० ः राज्यात १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी झालेल्या जुन्या वाहनांवर उच्चसुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी बसविण्यासाठी राज्य परिवहन आयुक्तालयाने अखेर ३० जून २०२६ पर्यंत अंतिम मुदतवाढ दिली आहे. यापूर्वी ही मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत देण्यात आली होती. मात्र, राज्यातील केवळ ५० टक्के वाहनांनीच ही नंबर प्लेट बसविल्याचे आढळून आल्याने परिवहन विभागावर पुन्हा मुदतवाढ देण्याची नामुष्की ओढवली.
परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी या संदर्भातील अधिकृत परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. १ जुलै २०२६ पासून मात्र कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही. ज्या वाहनांवर उच्चसुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी आढळणार नाही, त्यांच्यावर आरटीओच्या ‘वायुवेग पथका’द्वारे थेट कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा कडक इशारा परिवहन विभागाने दिला आहे. तथापि, ज्या वाहनधारकांनी ३० जूनपर्यंत नंबर प्लेट बसविण्यासाठी पुढील ‘अपॉइंटमेंट’ आरक्षित केली आहे, त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.