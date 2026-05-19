पुणे

‘महिंद्रा अँड महिंद्रा’त इंटर्नशिपची संधी

‘महिंद्रा अँड महिंद्रा’त इंटर्नशिपची संधी
Published on

चाकण, ता. १९ : येथील ''महिंद्रा अँड महिंद्रा लिमिटेड'' कंपनीत ५०० शिकाऊ उमेदवारांच्या (इंटर्नशिप) निवडीसाठी बुधवारी (ता. २०) थेट मुलाखतींचे आयोजन करण्यात आले आहे. जिल्हा कौशल्य विकास व रोजगार मार्गदर्शन केंद्राच्या वतीने ही सुवर्णसंधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
निवड झालेल्या उमेदवारांना सहा ते नऊ महिने प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव घेता येईल. त्यांना दरमहा ९ हजार रुपये विद्यावेतन आणि कंपनीकडून अतिरिक्त मानधन दिले जाणार आहे. यशस्वी उमेदवारांना प्रशिक्षणाअंती प्रमाणपत्रही मिळेल. या कॅम्पसाठी १८ ते २५ वयोगटातील किमान बारावी उत्तीर्ण उमेदवार पात्र आहेत. इच्छुकांनी बायोडाटा, शैक्षणिक कागदपत्रे, आधार कार्ड आणि पासपोर्ट फोटोसह उपस्थित राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

दृष्टिक्षेपात
▪ कॅम्प दिनांक : बुधवार, २० मे २०२६
▪ वेळ : सकाळी ८ वाजल्यापासून
▪ स्थळ : महिंद्रा अँड महिंद्रा लिमिटेड, गेट क्र. २, चाकण, पुणे
▪ पात्रता : बारावी उत्तीर्ण (वय १८ ते २५)

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

उमेदवार निवड प्रक्रिया
internship opportunities in Pune
Mahindra internships
jobs after 12th grade in Maharashtra
summer internships for graduates
Pune job openings
Mahindra and Mahindra jobs
career development for students
work experience internships
paid internships in Pune
12th pass job opportunities
Maharashtra internships 2023
skill development programs in Pune
internships with stipend
job fairs in Pune
engineering internships in Maharashtra
चाकण इंटर्नशिप संधी
पुण्यातील महिंद्रा इंटर्नशिप
कामाचा अनुभव मिळवण्यासाठी महिंद्रात इंटर्नशिप
महिंद्रा कंपनीत इंटर्नशिप
५०० उमेदवारांसाठी महिंद्रा इंटर्नशिप
पुणे इंटर्नशिप संधी
कौशल्य विकास प्रशिक्षण
आकर्षक मानधनासाठी इंटर्नशिप
बारावी उत्तीर्ण उमेदवारासाठी काम
पुण्यातील नोकरीच्या संधी
महिंद्रा लिमिटेड इंटर्नशिप
चाकण इंटर्नशिप कॅम्प
इंटर्नशिपची मूळ माहिती