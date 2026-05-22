Pre Monsoon Rain Maharashtra : मॉन्सूनची चाहूल! महाराष्ट्रात मेघगर्जनेसह पावसाचा इशारा; पुणे, सातारा, कोल्हापूरसह कोकणात अलर्ट

Maharashtra Rain Alert Monsoon : महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये पुढच्या २४ तासांत वातावरणात अचानक बदल होणार आहे. राज्याच्या पश्चिम व दक्षिण भागात मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे. विशेषतः दक्षिण कोकण-गोवा पट्टा, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर तसेच मराठवाड्यातील काही भागांत पुढील दोन ते तीन तासांत मध्यम स्वरूपाच्या वादळी पावसाचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे..हवामान तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रावर सध्या विजांच्या कडकडाटासह ढगांची तीव्र वाढ होत असून काही ठिकाणी गारपीट आणि जोरदार वादळी वाऱ्यांसह पाऊस पडू शकतो. विशेषतः पुणे, सातारा, रायगड, रत्नागिरी या जिल्ह्यांमध्ये वातावरण ढगाळ झाले असून विजांच्या कडकडाटासह पावसाच्या सरी सुरू होण्याची शक्यता आहे..दक्षिण कोकण-गोवा किनारपट्टी तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील भागांत उष्णतेमुळे निर्माण झालेल्या स्थानिक हवामान बदलाचा परिणाम दिसून येत आहे. त्यामुळे अचानक ढग दाटून येणे, विजांचा कडकडाट आणि अल्पावधीत मुसळधार पावसाच्या सरी कोसळण्याची शक्यता हवामान खात्याने व्यक्त केली आहे..दरम्यान, मराठवाड्यातील काही भागांतही वातावरण अस्थिर झाले असून अधूनमधून विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता आहे. केंद्रीय कर्नाटकातील काही भागांवरही या हवामान प्रणालीचा परिणाम जाणवू शकतो, असे निरीक्षण हवामान अभ्यासकांनी नोंदवले आहे..Monsoon Weather Alert : पुढचे ८ दिवस इशारा! पश्चिम महाराष्ट्रात विजांच्या कडकडाटासह पाऊस, विदर्भात उष्णतेची लाट; शेतकऱ्यांना कृषी विभागाचा महत्त्वाचा सल्ला.नागरिकांनी वादळी हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारी घेण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. विशेषतः विजांच्या कडकडाटावेळी उघड्यावर न थांबणे, झाडाखाली आसरा न घेणे आणि आवश्यक नसल्यास प्रवास टाळण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांनीही शेतीमाल व जनावरांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.