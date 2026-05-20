वांद्र्यातील कारवाईला हिंसक वळण

६० टक्के अतिक्रमण निर्मूलन; दगडफेकीत तीन पोलिस जखमी

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. २० : वांद्रे पूर्वेतील गरीब नगर परिसरात सुरू असलेल्या पश्चिम रेल्वेच्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेला दुसऱ्या दिवशी हिंसक वळण लागले. जमावाकडून दगडफेक झाल्याने पोलिसांनी लाठीमार करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली. या घटनेत तीन पोलिस जखमी झाले. याप्रकरणी पोलिसांनी काही महिला व तरुणांना ताब्यात घेतले. दरम्यान, आतापर्यंत एकूण ६० टक्के पाडकाम पूर्ण झाल्याची माहिती रेल्वे प्रशासनाने दिली.
गरीब नगर येथील अतिक्रमण हटवण्यासाठी बुधवारी दुसऱ्या दिवशी सकाळी ९च्या सुमारास जेसीबी, पोकलेन आणि ट्रकसह रेल्वेचे पथक दाखल झाले. पहिल्या दिवसाप्रमाणेच आजही मोठ्या प्रमाणावर पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. सुरुवातीला झोपड्या आणि लहान बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली. दुपारपर्यंत कारवाई सुरळीत सुरू होती; मात्र संध्याकाळी ४च्या सुमारास प्रार्थनास्थळावर कारवाई झाल्याचे वृत्त पसरताच स्कायवॉकखाली मोठ्या संख्येने नागरिक जमा झाले. त्यांनी कारवाई थांबवण्याची मागणी केली, जमावाने पोलिसांच्या दिशेने दगडफेक केली. जवळपास अर्धा तास या परिसरात गोंधळ सुरू होता. जमाव शांत होत नसल्याने पोलिसांनी सौम्य लाठीमार केला. त्यानंतर परिस्थिती नियंत्रणात आली. दगडफेक करणाऱ्या काही संशयितांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्यात काही महिलांचाही समावेश आहे.

१,२०० कर्मचाऱ्यांचा फौजफाटा
कारवाईसाठी सुमारे १,२०० कर्मचाऱ्यांचा फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता. यामध्ये मुंबई पोलिस, आरपीएफ, जीआरपी, दंगल नियंत्रण पथक आणि पश्चिम रेल्वेच्या विविध विभागांतील अधिकारी-कर्मचारी सहभागी होते. कारवाईदरम्यान मानवीय दृष्टिकोनातून विस्थापित कुटुंबांना पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्या आणि जेवणाची पाकिटे वाटण्यात आली.
