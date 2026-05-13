पुणे

विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ
‘पेपरफुटीमुळे ‘नीट’ २०२६ परीक्षा रद्द या मथळ्याची बातमी ‘सकाळ’मध्ये वाचनात आली. महिनोमहिने मेहनत करून तयारी केलेल्या लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. प्रश्नपत्रिका फुटल्यामुळे परीक्षा रद्द होणे ही विद्यार्थ्यांसाठी अन्यायकारक बाब आहे. दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, जेणेकरून पुढे अशा घटना पुन्हा घडणार नाहीत. फेरपरीक्षा घेण्याचा निर्णय योग्य आहे. पण, तिची तारीख लवकर जाहीर व्हावी, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना पुन्हा अभ्यासाचे नियोजन करता येईल. विद्यार्थ्यांच्या भावनांचा विचार करून सरकार आणि राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेने (एनटीए) पारदर्शकता ठेवावी. त्यांच्या मेहनतीचा योग्य सन्मान व्हावा आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी कठोर उपाययोजना कराव्यात, हीच अपेक्षा.
- अनिल यादव, पिंपळे गुरव

