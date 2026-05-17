NEET Paper Leak Case : नीट पेपरफुटी प्रकरणात सीबीआयचा मोठा खुलासा; कोर्टात उघड झाले धक्कादायक तपशील, मनिषा मांढरेचा घटनाक्रम सांगितला

CBI NEET paper leak revelation : नीट २०२६ पेपरफुटी प्रकरणाच्या तपासात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) च्या हाती मोठे धागेदोरे सापडले आहेत. 'पेपर-सेटिंग कमिटी'तील अटक करण्यात आलेल्या सदस्य मनीषा मांढरेला आज न्यायालयात हजर करण्यात आले. या सुनावणीत सीबीआयने सादर केलेल्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने त्यांना १४ दिवसांची सीबीआय कोठडी सुनावली..न्यायालयात सीबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, हा पेपरफुटीचा प्रकार अत्यंत सुनियोजित आणि खोलवर रुजलेल्या जाळ्याचा भाग असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सीबीआयच्या माहितीनुसार, मनीषा मांढरे या वनस्पतिशास्त्र (बॉटनी) आणि प्राणिशास्त्र (जूलॉजी) विषयांच्या प्रश्नपत्रिकांचे भाषांतर करणाऱ्या तज्ज्ञ होत्या. त्यामुळे त्यांना मूळ प्रश्नपत्रिकांपर्यंत थेट प्रवेश होता. याच अधिकाराचा गैरफायदा घेत त्यांनी संपूर्ण यंत्रणेला फसविल्याचा आरोप तपास यंत्रणेने केला आहे..तिघांनी संगनमताने रचले कटकारस्थानतपासात असे समोर आले आहे की, मनीषा मंधारे या या प्रकरणात एकट्या नव्हत्या. त्यांनी पी. व्ही. कुलकर्णी आणि मनीषा वाघमारे यांच्यासोबत संगनमत करून प्रश्नपत्रिका लीक करण्याचा कट रचला होता. सीबीआयच्या तपासानुसार, मांढरे यांनी त्यांच्या ताब्यातील मूळ प्रश्नपत्रिका शुभम नावाच्या अन्य आरोपीकडे सुपूर्द केली. त्यानंतर ही प्रश्नपत्रिका पुढे विविध स्तरांवर पोहोचविण्यात आली..देशभरात तपासाचे धागेदोरेसीबीआयने न्यायालयात सांगितले की, या प्रकरणाचे धागेदोरे देशभर पसरलेले आहेत. विविध राज्यांमध्ये एकाच वेळी छापेमारी आणि तपास सुरू असून, या संपूर्ण रॅकेटचा उलगडा करण्यासाठी मनीषा मंधारे यांना देशातील विविध ठिकाणी नेऊन चौकशी करणे आवश्यक आहे. यासाठीच १४ दिवसांची कोठडी मागण्यात आली होती..विद्यार्थी आणि पालकांचा विश्वास डळमळीतया प्रकरणामुळे परीक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. लाखो विद्यार्थी आणि पालक परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांवर विश्वास ठेवतात. मात्र प्रश्नपत्रिका तयार करणारे आणि भाषांतर करणारेच गैरप्रकारात सहभागी असल्याचे उघड झाल्याने विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीवर पाणी फेरले गेले आहे. आता या १४ दिवसांच्या कोठडीत सीबीआय या संपूर्ण पेपरफुटी रॅकेटच्या मुळापर्यंत पोहोचते का, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.