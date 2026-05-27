NEET Paper Leak Maharashtra : पुण्यात सीबीआयची मोठी कारवाई! नीट पेपरफुटी प्रकरणात तेजस शाहसह आणखी एकाला अटक

NEET scam accused arrested : NEET-UG 2026 परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) आणखी दोन आरोपींना अटक केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील एकूण अटक झालेल्या आरोपींची संख्या आता १३ झाली आहे. या प्रकरणातील संपूर्ण कट आणि आरोपींची साखळी उघड करण्यासाठी सीबीआयचा तपास वेगाने सुरू आहे..अटक करण्यात आलेला आरोपी डॉ. मनोज शिरुरे हा लातूरमधील डॉक्टर असून, त्याने आरोपी पी. व्ही. कुलकर्णी यांच्याकडून रसायनशास्त्राचे प्रश्न मिळवून देत तीन विद्यार्थ्यांना मदत केल्याचा आरोप आहे. या विद्यार्थ्यांमध्ये एका आरोपी कोचिंग सेंटर चालकाच्या मुलाचाही समावेश असल्याची माहिती समोर आली आहे..तर दुसरा आरोपी तेजस हर्षदकुमार शाह हा पुण्यातील डॉ. अभंग प्रभू मेडिकल अकॅडमी (APMA) या कोचिंग संस्थेत भौतिकशास्त्राचा शिक्षक आहे. त्याने अटक आरोपी मनीषा हवालदार हिच्याकडून NEET-UG 2026 परीक्षेतील भौतिकशास्त्राचे लीक झालेले प्रश्न मिळवल्याचा आरोप सीबीआयने केला आहे..NEET paper leak: मनीषा हवालदार 'एनटीए'मध्ये अनुवादक म्णून होती कार्यरत; पेपर कसा फोडला? तपासात झालं उघड.या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान सीबीआयने आतापर्यंत विविध ठिकाणी ४९ ठिकाणी छापे टाकले आहेत. या कारवाईत अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे, लॅपटॉप आणि मोबाईल फोन जप्त करण्यात आले असून, त्यांचे सखोल तपास सुरू आहे. सीबीआयकडून या प्रकरणातील आणखी धागेदोरे शोधण्याचे काम सुरू आहे.