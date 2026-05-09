आळेफाटा येथे कांदा १४५ रुपये दहा किलो

आळेफाटा, ता. ९ : आळेफाटा (ता. जुन्नर) येथील उपबाजारात शुक्रवारी (ता. ८) कांद्याच्या १५ हजार ९६६ पिशव्यांची आवक झाली. बाजारात एक नंबर गोळा कांद्यास दहा किलोला १४५ रुपये बाजारभाव मिळाला, अशी माहिती कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती संजय काळे, संचालक प्रीतम काळे, सचिव रूपेश कवडे व व्यवस्थापक सतीष म्हस्करे यांनी दिली.
जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आळेफाटा या ठिकाणी झालेल्या मोढयांत एक नंबर कांद्यास दहा किलोस १३० ते १४५ रुपये बाजारभाव मिळाला तर दोन नंबर कांद्यास १२० ते १३०, तीन नंबर गोल्टीस १०० ते १२० तर चार नंबर बदला, चिंगळीस ३० ते ८० रुपये बाजारभाव मिळाला.

