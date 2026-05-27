Pune DNA Barcode: पुण्यात पहिले झुरळ डीएनए बारकोड ग्रंथालय; शास्त्रज्ञांचे संशोधन, शंभरहून अधिक प्रजातींची माहिती, काय आहे संकल्पना?

पुणे : भारतातील झुरळांच्या प्रजातींची अचूक ओळख पटविणे, त्यांची लपलेली जैवविविधता जगासमोर आणणे आणि भविष्यातील संवर्धन संशोधनाला दिशा देण्याच्या उद्देशाने देशातील पहिले आणि सर्वांत मोठे झुरळांचे 'डीएनए बारकोड ग्रंथालय' विकसित केले आहे. .भारतीय प्राणीशास्त्र सर्वेक्षणाचे (झेडएसआय) पश्चिम प्रादेशिक केंद्र (पुणे), दक्षिण प्रादेशिक केंद्र (चेन्नई) आणि पिंपरी-चिंचवडमधील प्रा. रामकृष्ण मोरे महाविद्यालयाच्या शास्त्रज्ञांनी संयुक्तपणे संशोधन करून ग्रंथालय विकसित केले आहे. या अभ्यासात शंभरहून अधिक डीएनए बारकोड विकसित केले असून, संशोधन 'झूटॅक्सा' या आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकात प्रकाशित झाले आहे..झुरळ म्हटले, की केवळ स्वयंपाकघरातील उपद्रवी कीटक, असा सर्वसामान्यांचा समज असतो. मात्र, प्रत्यक्षात झुरळे हे पृथ्वीवरील सर्वांत प्राचीन आणि वैविध्यपूर्ण कीटकांपैकी एक आहेत. जंगलांच्या खोलवर, गुहांमध्ये आणि पालापाचोळ्यात राहणारे बहुतांश जंगली झुरळ मानवासाठी पूर्णपणे निरुपद्रवी आणि पर्यावरणीय बदलांविषयी संवेदनशील असतात. ते जंगलातील परिसंस्थांमध्ये सेंद्रिय पदार्थांचे विघटन, पोषक द्रव्यांचा पुनर्वापर, तसेच अन्नसाखळी आणि अन्नजाळ्यातील महत्त्वाचा घटक म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावतात, ही बाब संशोधनातून अधोरेखित झाली आहे. .याविषयी झेडएसआय पुण्याचे प्रमुख डॉ. बसुदेव त्रिपाठी म्हणाले, ''योग्य माहितीवर आधारित डीएनए बारकोड ग्रंथालय तयार झाल्यास, प्रजातींची ओळख जलद आणि अचूकपणे करणे शक्य होईल.'' तर, डीएनए बारकोडिंग अभ्यासाचे संघप्रमुख डॉ. के. पी. दिनेश म्हणाले, ''अभ्यासातून भारतीय उपखंडातील झुरळांचे गोंडवाना खंडाशी असलेले संभाव्य जैवभौगोलिक संबंध उघड झाले आहेत. दीर्घकालीन भौगोलिक विलगीकरणामुळे भारतीय उपखंडातील जीवसृष्टीचा विकास कसा झाला, यावरही संशोधनामुळे प्रकाश पडला आहे.''.अज्ञात प्रजातींचा शोध घेण्यासाठी आणि त्यांच्या वर्गीकरणातील त्रुटी दूर करण्यासाठी डीएनए बारकोडिंग हे जागतिक स्तरावर महत्त्वाचे साधन आहे. यामुळे झुरळांविषयीचे गैरसमज दूर होऊन जैवविविधता संवर्धनाला मोठी चालना मिळेल.- डॉ. ध्रुती बॅनर्जी, संचालक, झेडएसआय.काय आहे संकल्पना?दुकानातील वस्तूंवर जसा वेगळा बारकोड असतो, त्याचप्रमाणे प्रत्येक प्रजातीची स्वतंत्र जनुकीय ओळख तयार करण्याची ही पद्धत आहे. डीएनएतील छोट्या जनुकीय माहितीच्या आधारे शास्त्रज्ञ प्रजातींची अचूक ओळख पटवतात. या अभ्यासात द्वीपकल्पीय भारतातील झुरळांच्या शंभरहून अधिक प्रजातींचे डीएनए बारकोड तयार केले आहेत. यात भारतातच आढळणाऱ्या अनेक दुर्मीळ आणि स्थानिक प्रजातींचा समावेश आहे.