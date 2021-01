Serum Institute Fire: मृतांच्या कुटुंबीयांना २५ लाखांची मदत; सायरस पुनावालांनी केली घोषणा

पुणे : सीरम इन्स्टिट्यूटला लागलेल्या आगीत जीव गमवावा लागलेल्या कामगारांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी २५ लाख रुपयांची मदत करण्यात येणार असल्याचे सीरम इन्स्टिट्यूटने जाहीर केले.

'सीरम इन्स्टिट्यूटसाठी आजचा दिवस अतिशय दु:खदायक ठरला आहे. या दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या कामगारांच्या कुटुंबीयांच्या दु:खात आम्ही सहभागी आहोत. कंपनी निकषांच्या अनिवार्य रकमेव्यतिरिक्त मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी २५ लाख रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे,' अशी माहिती सीरमचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक सायरस पुनावाला यांनी दिली.

पुण्यातील मांजरी येथील सीरम इन्स्टिट्यू्टच्या इमारतीतल आज दुपारीच्या दीडच्या सुमारास आग लागली. त्यात पाच जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून, आगीतून पाच जणांची सुटका करण्यात यश आलं आहे. लस निर्मिती करणाऱ्या जगातील महत्त्वाच्या कंपन्यांमध्ये सीरमचा समावेश होतो. सीरममध्येचे कोरोना प्रतिबंध लसीचं काम सुरू आहे. पण, या आगीत कोरोनाच्या लसीला कोणताही धक्का पोहोचलेला नाही. दरम्यान, दुपारी लागलेली आग विझवण्यात यश आल्यानंतर सायंकाळी त्याच इमारतीत पुन्हा आग भडकली होती.

Today is an extremely sorrowful day for all of us at SII. We're deeply saddened & offer our condolences to families of the departed. We'll be offering compensation of Rs 25 Lakhs to each family, in addition to mandated amount as per the norms: Cyrus Poonawalla, Chairman & MD, SII pic.twitter.com/RyhQlb1Wvk

सीरम इन्स्टिट्यू्टमध्ये बीसीजी लस निर्मिती होत असलेल्या इमारतीला दुपारी दीडच्या सुमारास आग लागली. त्या इमारतीत एक छोटी लॅब आहे. इमारतीत फारसे कोणी नसल्याने जीवितहानी झाली नसल्याचे बोलले जात होते. मात्र, सायंकाळ पर्यंत पाच जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती मिळाली.

दरम्यान, आग्निशमन दलाच्या 15 गाड्यांनी आग आटोक्यात आणली. पण, त्याच इमारतीत सहाव्या मजल्यावर सायंकाळी पुन्हा आग लागली. अग्नीशमन दलाने पुन्हा ही आग विझवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. दरम्यान, दुपारची आग विझवल्यानंतर पुन्हा आग कशी लागली? याविषयी माहिती मिळालेली नाही.

We have just received some distressing updates; upon further investigation we have learnt that there has unfortunately been some loss of life at the incident. We are deeply saddened and offer our deepest condolences to the family members of the departed.

— Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) January 21, 2021