पुणे

कुरवली येथे शेतकऱ्यांना खरीप हंगामपूर्व प्रशिक्षण

उद्धट, ता ९ : कुरवली (ता. इंदापूर) येथे खरीप हंगामपूर्व शेतकरी प्रशिक्षण शुक्रवारी (ता.८) पार पडले. यावेळी कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना, मोहिमा व त्यांचे महत्त्व याविषयी सविस्तर माहिती दिली.
माती परीक्षणाच्या आधारे खतांचा संतुलित वापर, पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर फळबागांचे संवर्धन, तसेच फळबाग लागवडीतील तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे आवाहन कृषी विभागातर्फे करण्यात आले.
मंडळ कृषी अधिकारी जयकुमार मेटे व सहाय्यक कृषी अधिकारी शिवराज मचाले यांनी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले.
दरम्यान, ‘एल निनो’च्या संभाव्य परिणामांमुळे पावसाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता लक्षात घेता शेतकऱ्यांनी कमी पाण्यात येणारी पिके निवडणे, आंतरपीक पद्धतीचा अवलंब करणे, सूक्ष्म सिंचन तसेच पाणी नियोजनाबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.
तसेच पीक विमा व फळपीक विमा योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन करताना, महाडीबीटी पोर्टलवर वेळेत अर्ज सादर करण्याचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले.
‘एल निनो’मुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्याचे काम कृषी विभागाकडून प्रभावीपणे सुरू आहे.

